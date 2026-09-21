Brésil : au moins cinq morts après la chute d'un bus dans un ravin

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L'accident s'est produit dans une zone montagneuse de la vallée de Paraíba après que le conducteur a perdu le contrôle du véhicule, qui a quitté la route et chuté dans le ravin, selon les premiers rapports. Les pompiers ont indiqué que 48 passagers se trouvaient à bord du bus au moment de l'accident. D'après les premiers rapports, certains passagers étaient coincés dans la carcasse du bus, et d'autres se trouvaient dans un état grave.
Xinhua/VNA/CVN