Brésil : au moins cinq morts après la chute d'un bus dans un ravin

Au moins cinq personnes ont été tuées et trois autres blessées dimanche 20 septembre lorsqu'un bus a fait une chute d'une quinzaine de mètres dans un ravin le long de la route SP-52 à Cruzeiro, dans l'État de São Paulo, dans le Sud-Est du Brésil, ont indiqué les autorités.

>> Pluies torrentielles au Brésil : 54 morts et 14 disparus, selon un nouveau bilan

>> Brésil : le bilan des victimes des fortes pluies passe à 68 morts

>> Brésil : huit morts et quatre disparus dans l'effondrement d'une maison de retraite

L'accident s'est produit dans une zone montagneuse de la vallée de Paraíba après que le conducteur a perdu le contrôle du véhicule, qui a quitté la route et chuté dans le ravin, selon les premiers rapports. Les pompiers ont indiqué que 48 passagers se trouvaient à bord du bus au moment de l'accident. D'après les premiers rapports, certains passagers étaient coincés dans la carcasse du bus, et d'autres se trouvaient dans un état grave.

Xinhua/VNA/CVN