Turquie : 30 migrants découverts dans la cuve d'un camion-citerne

Trente migrants clandestins ont été découverts dissimulés dans la cuve vide d'un camion-citerne dans le Sud-Est de la Turquie, près de la frontière iranienne, a annoncé la police locale.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Une vidéo publiée mercredi 3 juin sur X par la police de la province de Bitlis montre plusieurs hommes être extirpés par les trappes du poids lourd.

"Un suspect impliqué dans l'organisation de ce trafic a été arrêté et placé en garde à vue", ont indiqué les forces de l'ordre, sans préciser la nationalité des migrants et de l'homme interpellé.

Contactée par l'AFP, la police de Bitlis n'a pas souhaité fournir davantage d'informations. Les trente migrants seront expulsés, a-t-elle indiqué sur X.

Des migrants clandestins sont régulièrement découverts dans des remorques de poids lourds, dans cette province située à moins de 300 km de la frontière iranienne.

Les autorités turques ont érigé ces dernières années quelque 380 km de mur le long de cette frontière afin d'empêcher les passages de migrants, principalement afghans.

AFP/VNA/CVN