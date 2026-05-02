TUAN Sortir (du 17 avril au 17 mai)

>> Sortir (du 18 avril au 10 mai)

>> Sortir (du 26 avril du 2 mai)

>> Escapade culturelle dans le Vieux quartier de Hanoï

EXPOSITION

Northern cultural imaginaries 1990-1999 (Imaginaire culturel du Nord)

Jusqu’au 5 mai 2026, de 09h00 à 18h00

Luala Gallery, Hung Gia Anh Building

65, rue Trân Nao, quartier d’An Khanh, Hô Chi Minh-Ville

Sur réservation (au moins deux jours à l’avance) : www.lualavietnam.com

La galerie ROOM 01 inaugure son espace avec une première exposition consacrée à des pratiques picturales d’envergure au Vietnam.

Cette ouverture met à l’honneur une sélection d’œuvres du peintre Trân Nguyên Dung (1942-2023), centrée sur sa période de création des années 1990, considérée comme l’apogée de son parcours artistique. Une plongée dans l’imaginaire culturel du Nord vietnamien à travers une peinture à la fois introspective et profondément ancrée dans son époque.

EXPOSITION

Từ Dó mà ra (Né du dó)

Du 17 avril au 17 mai

Site patrimonial, 40 rue Lan Ông, quartier de Hoàn Kiêm, Hanoï

Comment l’écorce brute d’un arbre forestier peut-elle se transformer en un papier à la fois léger, souple et d’une remarquable longévité ?

L’exposition “Từ dó mà ra” propose une immersion dans l’univers du papier traditionnel vietnamien, révélant les étapes de fabrication, depuis le martelage de l’écorce dans les villages artisanaux de Yên Thái ou An Côc, jusqu’aux techniques minutieuses de façonnage manuel.

Au-delà de sa fonction traditionnelle - supports d’édits impériaux ou de peintures populaires -, le papier dó (fabriqué à partir de l’écorce du rhamnoneuron balansae) se réinvente aujourd’hui dans des créations contemporaines, à la croisée du design, de la technologie et du patrimoine. Une invitation à redécouvrir une matière vivante, symbole de l’âme vietnamienne.

THÉÂTRE

Soirées d’opéra et de ballet du Théâtre Bolchoï de Biélorussie

Les 7 et 8 mai à 20h00

Le théâtre Hô Guom

40, rue Hàng Bài, quartier de Hoàn Kiêm, Hanoï

Pour la première fois au Vietnam, le Théâtre national d’opéra et de ballet de Biélorussie (Bolchoï) présente un programme exceptionnel réunissant les grands classiques de l’opéra et du ballet européens.

Plus de vingt extraits d’œuvres emblématiques - arias célèbres, scènes chorégraphiques majeures - seront interprétés avec l’accompagnement d’un orchestre symphonique, offrant au public une immersion dans l’univers de la musique classique.

Une occasion rare de voir dialoguer sur une même scène opéra, ballet et symphonie, dans une expérience artistique d’une grande intensité.

CONCERT

A night of favorite film music (Une nuit de musique de films préférés)

Le 9 mai à 19h00

81, rue Trân Quôc Thao, quartier de Xuân Hòa, Hô Chi Minh-Ville

Cinéma et musique entretiennent un dialogue étroit, où la bande sonore devient la clé des émotions et des imaginaires.

Fort du succès de ses précédentes éditions, le concert A Night of Favorite Film Music revient avec une nouvelle programmation mêlant œuvres familières et pièces inédites. L’événement met également en valeur les résultats artistiques du workshop “Art de l’accompagnement au piano”.

Le violoniste Dr. Chuong Vu se produira aux côtés de jeunes pianistes prometteurs de l’Académie de musique de Huê. Ce dialogue entre générations insuffle un souffle nouveau à des musiques de film devenues intemporelles.

Organisé par Saigon Classical, en collaboration avec l’Académie de musique de Huê et International Chamber Players, le concert s’inscrit dans le projet éducatif “An Educational Concert”. Une invitation à un voyage musical au cœur des souvenirs cinématographiques.

DT/CVN