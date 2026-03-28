Sortir (du 27 mars au 11 avril)

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CINÉMA

Festival du film francophone au Vietnam

Jusqu’au 27 mars

Centre national du cinéma

87, rue Lang Ha, quartier de Giang Vo, Hanoï

Le Festival du film francophone au Vietnam célèbre cette année sa 16ᵉ édition, affirmant une fois de plus son rôle de passerelle entre les cultures et de vitrine du cinéma francophone, à l’occasion de la Journée internationale de la Francophonie (20 mars).

L’édition 2026 propose une sélection de sept films présentés par les ambassades de France, de Suisse, du Canada, de Haïti, de République dominicaine et de Belgique (Wallonie-Bruxelles), ainsi que par l’Organisation internationale de la Francophonie. Une diversité de regards et de récits qui saura séduire un public de tous âges.

Les projections ont lieu du 21 au 27 mars à Hanoï et du 21 au 24 mars à Hô Chi Minh-Ville.

Au fil des années, ce festival est devenu un rendez-vous incontournable pour les amateurs de cinéma et de langue française au Vietnam, attirant un public toujours plus jeune. Organisé par le Groupe des ambassades, délégations et institutions francophones (GADIF), avec le soutien du ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, il témoigne d’un engagement collectif en faveur de la promotion de la culture francophone.

CONCOURS

Dis-moi dix mots

Date limite d’envoi : 31 mars

Exposition : 11 avril

Renseignements : maeva.buisson@ifv.vn

Dans le cadre de la Semaine de la langue française et de la Francophonie, ainsi que de l’événement Francophonie en fête prévu le 11 avril 2026, l’Institut français du Vietnam invite les élèves à participer au concours “Dis-moi dix mots” 2026.

Placée sous le thème “Dis-moi dix mots d’un monde à venir”, cette édition propose d’imaginer le monde de demain à travers dix mots porteurs de sens. Entre science, imagination et responsabilité, les participants sont encouragés à explorer les futurs possibles et à réfléchir aux choix d’aujourd’hui qui façonnent la société de demain.

Les contributions, sous forme d’affiches, seront exposées lors de la journée “Francophonie en fête”.

Un appel à la créativité pour faire vivre la langue française à travers les mots.

ÉVÉNEMENT

Salon international de la bande dessinée

Le 4 avril à 09h00

Sofitel Saigon, Hô Chi Minh-Ville

Entrée libre

Traduction simultanée vietnamien-français

L’Institut français du Vietnam, en partenariat avec France Livre, la Délégation générale Wallonie-Bruxelles et de nombreux acteurs de l’édition, organise le premier Salon international de la bande dessinée au Vietnam.

Placée sous le thème “La bande dessinée sans frontières”, cette journée s’adresse aussi bien aux passionnés du 9ᵉ art qu’au grand public désireux de le découvrir.

L’événement marque une étape importante pour le développement du secteur de la bande dessinée et pour la coopération éditoriale entre la France, la Belgique, le Vietnam et le Cambodge, en réunissant rencontres professionnelles et activités ouvertes à tous.

CONCERT

Zahia Ziouani & Orchestre national symphonique du Vietnam

Le 11 avril à 20h00

Académie nationale de musique du Vietnam

77, rue Hào Nam, quartier de Dông Da, Hanoï

À l’invitation de l’Institut français du Vietnam, la cheffe d’orchestre Zahia Ziouani effectue une tournée exceptionnelle au Vietnam, à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville, aux côtés des deux grandes formations symphoniques du pays : l’Orchestre national symphonique du Vietnam (VNSO) et l’Orchestre symphonique et lyrique de Hô Chi Minh-Ville (HBSO).

Figure majeure de la scène musicale française et internationale, fondatrice de l’Orchestre symphonique Divertimento, elle incarne une direction engagée, sensible et profondément humaine, mettant depuis plus de vingt-cinq ans la musique au service du dialogue et du partage.

À Hanoï, elle dirigera un programme riche et contrasté, mêlant l’élégance de Haydn, la poésie de Debussy et la puissance dramatique de Bizet. Au-delà des concerts, des master-classes et des rencontres avec le public viendront enrichir cette tournée, véritable moment d’échange autour d’une musique universelle.

DT/CVN