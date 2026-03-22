Sortir (du 25 au 29 mars)

>> Sortir jusqu’à fin mars

>> Sortir jusqu’au 27 mars

>> Sortir (du 14 au 22 mars)

La Reine Margot

Le 25 mars à 19h00

Complex 01

29/31/167, rue Tây Son, quartier de Dông Da, Hanoï

Réalisation : Patrice Chéreau

Avec : Isabelle Adjani, Daniel Auteil, Jean-Hugues Anglade

Genre : drame, historique

Durée : 02h41

Elle est belle, elle est catholique, elle est la sœur du roi, elle s’appelle Marguerite de Valois. Son frère l’a surnommée Margot. Henri de Navarre est protestant, on dit qu’il est mal élevé, mal rasé, qu’il sent l’ail et la sueur. On les marie de force. C’est une manœuvre politique : il faut réconcilier les Français déchirés par les guerres de religion. Six jours après le mariage célébré à Notre-Dame, ce sera la nuit de la Saint-Barthélemy. Au milieu de cette nuit d’horreur un jeune homme percé de coups d’épée frappe désespérément à la porte de Margot. La Môle est protestante, il doit mourir comme les autres. Mais Margot le cache, le soigne et se met à l’aimer. Cette nuit-là tout bascule.

Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre

Le 28 mars à 19h00

DCine

6, rue Mac Dinh Chi, quartier de Sai Gon,

Hô Chi Minh-Ville

Réalisation : Alain Chabat

Acteurs : Gérard Depardieu, Christian Clavier

Genre : comédie

Durée : 01h47

Cléopâtre, reine d’Égypte, a décidé de défier l’empereur romain Jules César, en construisant un somptueux palais dans le désert en trois mois. Si elle réussit, il devra admettre publiquement que le peuple égyptien est le plus grand de tous les peuples. Pour ce faire, Cléopâtre fait appel à Numérobis, un énergique architecte d’avant-garde. Ce dernier, conscient du défi à relever, sollicite l’aide de son ancien l’ami Getafix Druide arrive en Égypte avec Astérix et Obélix De son côté, Amonbofis, l’architecte officiel de Cléopâtre, jaloux que la reine ait choisi Numérobis pour construire le palais, ferait tout pour vaincre son adversaire.

Yakari, la grande aventure

Le 29 mars à 15h00

Complex 01

29/31/167, rue Tây Son, quartier de Dông Da, Hanoï

Réalisateur : Xavier Giacometti, Toby Genkel

Genre : animation

Quand la migration de la tribu est sur le point de se dérouler, Yakari, un garçon autochtone, part suivre les traces du Petit tonnerre, un cheval sauvage qui pouvait courir extrêmement vite.

En chemin, Yakari rencontre le Grand Aigle, l’animal totem du garçon, de qui Yakari reçoit une plume d’aigle symbolisant le courageux et un don spécial : la capacité de parler aux animaux.

Parti seul de chez lui pour la première fois, la mission de Yakari l’amènera dans une aventure à travers la chaîne de montagnes géantes, sur le territoire des chasseurs de la tribu Léopard, face à une immense tempête.

DT/CVN