Sortir (du 3 avril au 10 mai)

>> Sortir (du 14 au 22 mars)

>> Sortir (du 25 au 29 mars)

>> Sortir (du 27 mars au 11 avril)

“Trong et Ngoài” (Intérieur et extérieur)

Du 3 au 12 avril

Musée des beaux-arts du Vietnam

66, rue Nguyên Thai Hoc, arrondissement de Ba Dinh, Hanoï

L’exposition de laque “Trong et Ngoài” (Intérieur et extérieur) de l’artiste Nguyên Trà Vinh dépasse le simple cadre d’une présentation picturale pour proposer une rencontre singulière entre arts plastiques, littérature et musique.

Matériau du temps et de la patience, la laque impose un processus où chaque couche de couleur, appliquée puis polie, porte la trace de la durée. L’artiste exploite cette profondeur pour interroger la frontière entre le monde intérieur et la réalité extérieure.

Ici, la laque devient non seulement technique, mais véritable mode de pensée. Les œuvres n’imposent pas un récit direct : elles suggèrent un univers parallèle, où regards lointains et silhouettes immobiles évoluent dans un espace suspendu, entre réel et imaginaire.

“Trời, Non, Nước” (Allusive panorama)

Du 24 avril au 10 mai, de 08h00 à 17h00

Maison Thai Hoc du Temple de la Littérature

58, rue Quôc Tu Giam, quartier de Van Miêu - Quôc Tu Giam, Hanoï

Dans le cadre des célébrations du 950e anniversaire de la fondation du Quôc Tu Giam (1076 -2026), Art Nation, en collaboration avec l’Institut français au Vietnam et le Centre des activités culturelles et scientifiques du Van Miêu - Quôc Tu Giam, organise la deuxième étape de cette série d’expositions à Hanoï.

Répondant aux standards internationaux de muséographie, “Trời, Non, Nước” (Allusive panorama) constitue la première exposition d’envergure consacrée à l’œuvre picturale de l’empereur Hàm Nghi présentée dans la capitale.

Le public est invité à découvrir une sélection remarquable de ses œuvres, où paysages et sensations se déploient en une vision à la fois poétique et évocatrice.

Jamais vu / Déjà vu

Jusqu’au 24 mai (sauf du 30 avril au 3 mai 2026)

Centre culturel du Japon au Vietnam

27, rue Quang Trung, quartier de Cua Nam, Hanoï

Du 22 mars au 24 mai, le Centre culturel du Japon au Vietnam présente “Jamais vu / Déjà vu” de l’artiste Kuwakubo Ryota, figure majeure de l’art technologique japonais. Lauréat de distinctions internationales, notamment au Japan Media Arts Festival (Grand Prix en 2003, Prix d’excellence en 2010), il s’est également illustré à Ars Electronica et Rokko Meets Art.

À travers ses installations, l’artiste invite le public à une expérience perceptive troublante, où les repères se déplacent et où la ville, pourtant connue, se révèle sous un jour inattendu. Entre illusion et mémoire, chaque œuvre explore cet instant fragile où le regard vacille - lorsque le déjà-vu devient nouveau, et que le nouveau semble étrangement familier.

DT/CVN