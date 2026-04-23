Escapade culturelle dans le Vieux quartier de Hanoï

D’avril à juin 2026, le Vieux quartier de Hanoï et les abords du lac de l’Épée restituée (Hoàn Kiêm) vibreront au rythme du patrimoine traditionnel. À travers une série d’expositions et d’ateliers, la programmation immersive ''Cham nghê phô cô'' (Le charme du Vieux quartier) valorise avec éclat les industries culturelles vietnamiennes.

>> Près de 100 artistes biélorusses se produiront à Hanoï en mai prochain

>> Hanoï passe de la préservation à l’exploitation durable du patrimoine

>> Hanoï figure parmi les dix villes les plus colorées du monde

Photo : CTV/CVN

À l’approche du 51ᵉ anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril) ainsi que du 140ᵉ anniversaire de la Journée internationale des travailleurs (1ᵉʳ mai), le comité de gestion du lac Hoàn Kiêm et du Vieux quartier de Hanoï, en collaboration avec des artisans, artistes et chercheurs, organise une série d’activités culturelles et artistiques.

Déployée d’avril à fin juin 2026, cette programmation vise à valoriser le patrimoine traditionnel, à promouvoir son potentiel dans le développement des industries culturelles et à offrir des expériences attractives au public et aux visiteurs.

Activités tenues les 25 et 26 avril :

• Parcours expérientiel “Theo dâu son ta” (Sur les traces de la laque), reliant le centre culturel, les rues artisanales et la maison des ancêtres du métier à Hà Vi.

• Ateliers d’application de la laque et de la corne dans la mode, à la maison commune Kim Ngân.

Centre d’échanges culturels du Vieux quartier (50, rue Dào Duy Tu)

• Du 15 avril au 20 mai : exposition “Son ta su tich” (L’Histoire de la laque) consacrée à l’histoire, aux techniques et à la valeur artistique de la laque traditionnelle vietnamienne.

Maison commune Hà Vi (11, rue Hàng Hom)

• Du 17 avril au 17 mai : exposition “Dòng chay son mài Viêt - Tu di san dên duong dai” (Flux de la laque vietnamienne - du patrimoine au contemporain), retraçant l’histoire du métier, la cartographie des villages artisanaux et les créations actuelles.

Site patrimonial du 40, rue Lan Ông

• Du 17 avril au 17 mai : exposition “Tu Dó mà ra” (À base de papier Dó), dédiée à l’art du papier traditionnel.

Centre culturel et artistique (22, rue Hàng Buôm)

• Du 4 avril au 20 mai : exposition “Ky uc Hà Nôi” (Mémoire de Hanoï) présente des véhicules Peugeot anciens et des machines à coudre d’époque.

La série d'activités culturelles et artistiques de 2026 témoigne des efforts de Hanoï pour insuffler une nouvelle vie au patrimoine au cœur de la modernité. À travers une programmation d'expositions, d'expériences et de rencontres, le projet transforme progressivement les sites historiques en espaces créatifs, où tradition et modernité se rencontrent.

Hanoï concrétise ainsi sa stratégie de développement des industries culturelles : faire du patrimoine son socle et de la créativité son moteur, afin de s'affirmer comme une destination culturelle captivante et authentique.

Dan Thanh/CVN