Sortir (du 26 avril du 2 mai)

>> Sortir (du 27 mars au 11 avril)

>> Sortir (du 11 au 18 avril)

>> Sortir (du 18 avril au 10 mai)

ÉVÉNEMENT

Heritage festival (Festival du patrimoine)

Jusqu’au 26 avril, de 09h30 à 22h00

Culture Avenue, 4ᵉ étage - Lotte Mall West Lake, Hanoï

22, rue Vo Chi Công, quartier de Tây Hô, Hanoï

Inspiré par la fête des rois Hùng, le Heritage Festival propose un espace culturel immersif réunissant de nombreux stands et activités interactives mettant à l’honneur les traditions vietnamiennes.

Au programme :

- dessin et croquis de portraits en direct

- calligraphie et demande de caractères de bon augure

- démonstrations et initiation à l’artisanat (céramique, bambou, rotin…)

- ateliers créatifs autour de la culture

- pratiques spirituelles ludiques (tarot, chiromancie)

L’événement s’accompagne également de stands d’artisanat, de spécialités régionales et de créations contemporaines inspirées du patrimoine, offrant une expérience à la fois vivante et accessible.

RENCONTRE

Chiêu van nghê (Après-midi artistique)

Le 2 mai à 15h30

51, rue Dinh Tiên Hoàng, quartier de Hoàn Kiêm, Hanoï

Au bord du lac Hoàn Kiêm, dans une atmosphère où subsiste encore l’élégance de l’ancien Tràng An, se tient “Chiêu van nghê”, une rencontre artistique placée sous le signe de la délicatesse et du partage. Organisé par Hanoi New Experience, Hanoi FM et Atelier51, l’événement réunit amateurs de littérature, de musique et de création.

Loin de toute agitation, la rencontre se déroule dans un espace intimiste, propice aux échanges : quelques invités s’y retrouvent pour converser, déclamer des vers, écouter une mélodie ou évoquer des souvenirs liés à Hanoï. Chaque séance, construite autour d’un thème, compose comme un journal sensible des attachements à la capitale.

La première rencontre, intitulée “Le plus bel été”, ouvre la série au début de la saison estivale. Elle explore les émotions propres à l’été : élans de jeunesse, pluies soudaines, souvenirs d’une époque insouciante. Une invitation à retrouver des fragments du passé ou à se reconnaître dans des émotions à la fois fragiles et profondes.

DT/CVN