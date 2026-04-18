Sortir (du 18 avril au 10 mai)

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>> "Jardin de lumière", une expérience unique au Temple de la Littérature

ATELIER

Carillon d’Or (de 6 à 11 ans)

Le 25 avril à 10h30

Institut français de Hanoï

15, rue Thiên Quang, quartier de Hai Bà Trung, Hanoï

Animation réservée aux membres dans la limite des places disponibles

Inscription du 20 au 24 avril / mediatheque@ifv.vn

Ce mois d’avril marque le retour de notre médiathèque ! Pour célébrer ces nouvelles retrouvailles, nous vous invitons à un atelier en français dénommé “Carillon d’Or”. Ce jour-là, nous n’allons pas seulement apprendre le français, nous allons devenir de véritables champions ! Relevez les défis, gagnez des points et montrez à tous votre talent !

Si vous souhaitez participer, venez à l’atelier, le samedi 25 avril à la médiathèque de l’Institut français de Hanoï.

CINÉMA

Trois Couleurs : Rouge

Le 25 avril à 19h00

DCine

6, rue Mac Dinh Chi, quartier de Sai Gon, Hô Chi Minh-Ville

Réalisation : Krzysztof Kieslowski

Acteurs : Irène Jacob, Jean-Louis Trintignant, Frédérique Feder

Durée : 01h39

Genre : Drame

Valentine, étudiante et mannequin, rencontre un juge à la retraite après avoir renversé son chien. Parallèlement, Auguste, jeune avocat vivant à proximité, ignore encore combien leurs trajectoires sont mystérieusement liées.

EXPOSITION

Concours triennal à la fin du XIXᵉ siècle

Jusqu’au 18 avril à 08h00

Université des sciences humaines et sociales

10-12, rue Dinh Tiên Hoàng, quartier de Hoàn Kiêm, Hanoï

Entrée libre

À la suite de l’exposition présentée dans le cadre de la Biennale internationale de photographie Photo Hanoï ’25 au Temple de la Littérature - Académie impériale de Hanoï, cette sélection de clichés du photographe français Firmin-André Salles, immortalisant le khoa thi Hương (examen régional) organisé à Nam Định en 1897, est de nouveau exposée dans l’espace académique de la Place Nhân Van, à l’Université des sciences sociales et humaines, relevant de l’Université nationale de Hanoï. Ce centre d’excellence dans l’enseignement des sciences sociales et humaines est le digne héritier et le promoteur de la profonde tradition intellectuelle de l’Académie impériale Thang Long - Hanoï d’autrefois.

Ce concours constituait le cœur du système impérial confucéen. La session de 1897 s’est tenue alors que le confucianisme entrait en déclin et que l’écriture lettrée classique était peu à peu remplacée par le quôc ngu (caractères romanisés). Ces images rares restituent l’atmosphère solennelle mais animée des écoles d’examen d’antan.

Firmin-André Salles (1860-1929), photographe et explorateur français, a travaillé au Vietnam, au Laos et au Cambodge entre 1896 et 1898. En 1894, il réussit le concours de sélection des inspecteurs des colonies et retourne en Indochine à ce titre, où il travaille pendant quatre ans.

Grâce à la technique des plaques sèches, il a réalisé des œuvres d’une grande précision, offrant un regard vivant sur la vie, les paysages et les traditions culturelles du Vietnam de la fin du XIXᵉ siècle.

EXPOSITION

Troi, non, nuoc - Allusive Panorama (Ciel, montagne, eau - Panorama allusif)

Du 24 avril au 10 mai, de 08h00 à 17h00

Temple de la littérature

58, rue Quôc Tu Giam, quartier de Dông Da, Hanoï

L’Institut français du Vietnam et Art Nation ont l’honneur de présenter “Ciel, montagne, eau - Panorama allusif”, une exposition non commerciale réunissant les œuvres emblématiques du roi Hàm Nghi à Hanoï. Se tenant au Temple de la Littérature (Van Miêu - Quôc Tu Giám) à partir du 24 avril 2026, l’événement est co-commissarié par le chercheur en art Ace Lê, rédacteur en chef d’Art Nation, et la Docteure Amandine Dabat, descendante à la 5e génération du roi Hàm Nghi. Cet événement constitue la deuxième étape de la série d’expositions consacrées à l’œuvre de Hàm Nghi, organisée en collaboration avec l’Institut français du Vietnam et le Centre d’activités culturelles et scientifiques du Temple de la Littérature.

Après avoir marqué les esprits au Palais Kiên Trung (Cité impériale de Huê) en mars 2025, attirant plus de 110.000 visiteurs, l’exposition s’installe dans la capitale. Répondant aux standards de muséographie internationaux, il s’agit de la première exposition d’envergure dédiée aux peintures de Hàm Nghi à Hanoï.

L’exposition présentera 20 œuvres issues de 10 collections privées. Ces pièces ont été rapatriées, expertisées, conservées et restaurées par des spécialistes de premier plan. Elles sont mises en lumière sous le regard croisé d’Ace Lê et d’Amandine Dabat, auteure de l’ouvrage de référence Hàm Nghi - Empereur en exil, artiste à Alger.

DT/CVN