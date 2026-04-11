Sortir (du 11 au 18 avril)

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ÉVÉNEMENT

Francophonie en fête 2026

Le 11 avril à 08h00

Lycée Nguyên Thi Minh Khai

275, rue Diên Biên Phu, quartier de Xuân Hoà, Hô Chi Minh-Ville

Entrée libre

À l’occasion de la Semaine de la Francophonie, l’Institut français du Vietnam, avec le soutien de nombreux partenaires institutionnels, éducatifs et économiques, organise une journée festive pour les élèves, étudiants, familles et passionnés de la langue française.

La journée s’ouvrira dès 07h30 avec l’accueil du public, suivi à 08h00 de la cérémonie inaugurale.

Au programme de la matinée : un concours d’éloquence réunissant collégiens, lycéens, étudiants et francophones natifs, ainsi qu’une conférence consacrée à l’employabilité dans les secteurs du tourisme, de la traduction et des entreprises francophones. Une table ronde d’anciens élèves, intitulée “Grandir avec la France”, viendra compléter ces échanges, avant des présentations de Campus France et de la CCIFV.

En fin de matinée, place aux arts avec une série de performances : danses contemporaines et traditionnelles proposées par le club The Lights, ainsi qu’un concert du Jaigon Orchestra.

De nombreuses activités rythmeront l’événement : tournoi d’échecs, expositions autour de la langue française - dont “Dis-moi dix mots d’un monde à venir” - et une présentation photographique sur les mots vietnamiens d’origine française. Des projections de courts-métrages, des espaces dédiés aux études et à l’orientation professionnelle, ainsi que la présence d’établissements scolaires, d’universités et d’institutions francophones seront également proposés.

Les plus jeunes pourront profiter d’activités ludiques et sportives (quiz, ateliers créatifs), tandis que des rencontres avec des entreprises et organisations viendront enrichir les perspectives d’avenir. Un marché artisanal, des stands partenaires et un espace gourmand aux saveurs francophones et internationales - avec notamment dégustations de raclette et de chocolat - compléteront cette journée conviviale.

TABLE RONDE

L’Histoire nous enseigne-t-elle quelque chose ?

Le 11 avril de 09h30 à 11h30

Trung Nguyên Legend

52, rue Hai Bà Trung, quartier de Hoàn Kiêm, Hanoï

Edgar Morin (né en 1921) est l’un des grands penseurs des XXe et XXIe siècles, célèbre pour sa théorie de la pensée complexe - une approche interdisciplinaire qui permet de comprendre le monde dans sa multi-dimensionnalisé, ses interconnexions et sans réduction simplificatrice. Philosophe, sociologue et historien des idées, mais aussi témoin ayant traversé plus d’un siècle de bouleversements de l’humanité, Morin a consacré sa vie à réfléchir à l’histoire, au savoir et à l’avenir de l’être humain.

De cette expérience et de cette réflexion naît une question apparemment simple, mais difficile à trancher : “L’histoire nous enseigne-t-elle réellement quelque chose ?”

Sans raconter l’histoire selon la forme chronologique habituelle, ce livre rassemble 16 “leçons” brèves mais incisives, dans lesquelles Morin médite sur la nature même du processus historique. Des guerres et des révolutions à l’ascension et à la chute des empires, il montre que l’histoire ne suit ni des lois linéaires ni un destin prédéterminé. Au contraire, elle est traversée d’incertitudes, de paradoxes et de conséquences inattendues : ce qui semble impossible peut toujours advenir, tandis que les intentions les plus nobles peuvent parfois conduire à des résultats opposés.

Fidèle à sa pensée complexe, Edgar Morin invite le lecteur à considérer l’histoire comme un processus vivant et pluricausal, où l’action humaine est toujours liée au contexte, aux croyances, aux émotions et aussi aux propres limites de chacun. Ainsi, ce livre ne propose ni conclusions simplistes ni recettes toutes faites ; il ouvre plutôt sur une manière de regarder le présent et l’avenir de l’humanité avec davantage de lucidité, d’humilité et d’humanisme.

CINÉMA

Trois Couleurs : Bleu

Le 11 avril à 19h00

DCine

6, rue Mac Dinh Chi, quartier de Sai Gon, Hô Chi Minh-Ville

Réalisation : Krzysztof Kieslowski

Acteurs : Juliette Binoche, Hélène Vincent, Philippe Volter

Durée : 01h40

Genre : Drame

Après la mort de son mari Patrice, un grand compositeur, et de leur fille Anna dans un accident de voiture, Julie commence une nouvelle vie, anonyme et indépendante. Olivier, l’assistant de Patrice, amoureux d’elle, tente de la sortir de son isolement en terminant le Concerto pour l’Europe, œuvre laissée inachevée par le compositeur.

CINÉMA

Trois Couleurs : Blanc

Le 18 avril à 19h00

DCine

6, rue Mac Dinh Chi, quartier de Sai Gon, Hô Chi Minh-Ville

Réalisation : Krzysztof Kieslowski

Acteurs : Julie Delpy, Zbigniew Zamachowski, Janusz Gajos

Durée : 01h31

Genre : Drame, comédie

Dans ce deuxième volet de ses «Trois couleurs», Krzysztof Kieslowski conte l’histoire de Karol, coiffeur polonais, et de sa femme Dominique, française. Karol a tout perdu après son divorce avec Dominique, il ne peut même pas retourner en Pologne et refuse de devenir meurtrier pour de l’argent. Après avoir enfin réussi à retourner dans son pays, il se lance dans diverses entreprises et tombe dans le piège de sa vengeance sur Dominique, mais en (re)gagnant enfin son amour.

DT/CVN