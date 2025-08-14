Le président centrafricain appelle à l'unité nationale

À l'occasion du 65 e anniversaire de l'indépendance de la République centrafricaine (RCA) célébré mercredi 13 août, le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra a souligné l'importance de l'unité nationale, de la mémoire des luttes pour la souveraineté et des perspectives de développement du pays.

>> Le FMI débloque 58 millions de dollars d'aide vers la Centrafrique

>> Le chef de l'ONU condamne l'attaque contre des soldats de la paix en République centrafricaine

Photos : Xinhua/VNA/CVN

Dans un discours prononcé la veille, M. Touadéra a exhorté les Centrafricains à surmonter les divisions politiques et sociales afin de préserver la cohésion nationale, plaidant un "grand rassemblement républicain" en vue de consolider la paix.

Rappelant que la stabilité actuelle repose sur les accords de paix signés en 2019, 2021 et avril 2025, il a annoncé la dissolution prochaine des derniers groupes armés et invité l'opposition à participer activement au dialogue national.

Sur le plan de la défense et de la sécurité, il a fait état d'un renforcement significatif des forces armées, avec un quadruplement des effectifs dans plusieurs corps et la construction d'infrastructures militaires.

M. Touadéra a également présenté une vision ambitieuse d'un pays doté d'écoles sûres, d'emplois pour les jeunes, d'un réseau moderne de transports et d'une économie valorisant ses ressources naturelles tout en préservant l'environnement.

Les célébrations de l'indépendance ont été marquées par des défilés militaires et civils dans tout le pays.

La RCA a officiellement obtenu son indépendance de la France le 13 août 1960.

Xinhua/VNA/CVN