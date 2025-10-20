Trump suspend l'aide américaine à la Colombie et prévoit de nouveaux droits de douane

Le président américain Donald Trump a annoncé dimanche 19 octobre que Washington suspendrait immédiatement l'aide à la Colombie et dévoilerait lundi 20 octobre un nouveau taux de droits de douane.

"À partir d'aujourd'hui (...) toute autre forme de paiement ou de subvention ne sera plus versée à la Colombie", a écrit M. Trump dans un message sur Truth Social, sans préciser quels programmes ou fonds étaient concernés.

S'exprimant dimanche devant des journalistes à bord d'Air Force One, M. Trump a également déclaré qu'il annoncerait lundi de nouveaux taux de droits de douane sur les importations colombiennes.

En réponse à l'accusation de Washington dimanche qualifiant le président colombien Gustavo Petro de "baron de la drogue illégale", le ministère colombien des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué que cette accusation est "un acte de la plus haute gravité et porte atteinte à la dignité du président des Colombiens".

Il a en outre accusé la Maison Blanche de lancer une menace directe contre la souveraineté de la Colombie et a condamné la proposition de Washington d'intervenir illégalement sur le territoire colombien, ce qui viole les normes du droit international et de la diplomatie, et en particulier les traités internationaux qui protègent la souveraineté, l'indépendance et l'autodétermination des pays.

La Colombie fera appel aux instances internationales pour défendre sa souveraineté et la dignité de son président, et dénoncera l'ingérence dans les affaires intérieures du pays, a-t-il ajouté.

Des médias américains, citant des données du département d'État, ont rapporté que Washington avait fourni plus de 210 millions de dollars d'aide à la Colombie depuis le début de cet exercice fiscal.

