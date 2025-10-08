L'accord tarifaire reste difficile à conclure après la rencontre entre Trump et le PM canadien

Une réunion tenue mardi 7 octobre entre le président américain Donald Trump et le Premier ministre canadien Mark Carney s'est terminée sans accord concret pour mettre fin aux droits de douane punitifs américains, ont rapporté les médias locaux.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le ministre responsable du Commerce entre le Canada et les États-Unis, Dominic LeBlanc, a qualifié les discussions de "fructueuses, positives et substantielles", mais n'a donné aucun détail sur les raisons pour lesquelles aucun accord n'a été conclu.

Selon les informations disponibles, M. LeBlanc restera à Washington pour poursuivre les négociations après le départ du Premier ministre, les discussions devant porter principalement sur les secteurs de l'acier, de l'aluminium et de l'énergie.

Les deux dirigeants se sont rencontrés à la Maison Blanche dans le but de résoudre le différend commercial qui touche actuellement des secteurs clés au Canada, notamment l'acier, l'aluminium, la construction automobile et la foresterie.

Au cours de la réunion, M. Trump a qualifié le Canada de concurrent économique avec lequel les États-Unis ont un "conflit naturel", exprimant son désir de remplacer les voitures et l'acier fabriqués au Canada par des produits nationaux. Il a également exclu tout accord sans droits de douane, en affirmant : "Nous aurons des droits de douane".

La réunion s'est déroulée dans un contexte de pression politique croissante sur M. Carney.

Mardi, le Premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a exhorté M. Carney à "commencer de riposter" avec des droits de douane de rétorsion si aucun accord n'est conclu rapidement.

Parallèlement, le chef conservateur Pierre Poilievre a critiqué le Premier ministre pour ne pas avoir réussi à obtenir de progrès pour le Canada, en déplorant qu'il n'y avait "toujours pas d'accord, toujours pas de victoire".

