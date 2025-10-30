Trump s'attend à "une excellente rencontre" avec Xi Jinping

Donald Trump s'est déclaré optimiste mercredi 29 octobre à la veille d'une rencontre cruciale avec le président chinois Xi Jinping en République de Corée, laissant espérer une trêve dans la brutale guerre commerciale qui oppose les deux puissances, avant d'annoncer la conclusion d'un accord commercial avec Séoul.

Le président américain est arrivé mercredi 29 octobre à Gyeongju, dans l'Est de la péninsule coréenne, où se tient le Sommet de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC) rassemblant 21 pays de la région, dernière étape d'une tournée en Asie.

Photo : AFP/VNA/CVN

Il a dit envisager "une excellente rencontre (...) et que beaucoup de problèmes vont être résolus" lors de son entrevue jeudi avec le dirigeant chinois.

"Je pense que nous allons obtenir un très bon résultat pour notre pays et pour le monde en réalité", a-t-il ajouté à bord d'Air Force One.

Les dirigeants auront des échanges "approfondis" sur des "questions stratégiques et à long terme touchant aux relations entre la Chine et les États-Unis, et sur des sujets majeurs d'intérêt commun", a déclaré un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Guo Jiakun, confirmant la rencontre côté chinois.

Selon les autorités chinoises, la rencontre devrait se tenir à Busan.

Donald Trump a laissé entrevoir une baisse des droits de douane qui avaient été imposés à la Chine en rétorsion à la crise du Fentanyl aux États-Unis.

Si les négociateurs de Pékin et Washington assurent s'être entendus sur un "cadre" d'accord, il reste à voir si Donald Trump et Xi Jinping finaliseront effectivement une trêve dans leur guerre commerciale qui a fait dévisser les marchés et bouleversé les chaînes de production.

"Alors que les États-Unis sont impatients de conclure tout accord commercial que Trump pourrait qualifier de victoire, la Chine s'attache à renforcer la confiance, gérer les divergences de longue date et stabiliser les relations commerciales", remarque William Yang, analyste à l'International Crisis Group.

Couronne des rois de Silla

L'étape sud-coréenne est la troisième de la tournée asiatique du président Trump, après la Malaisie et le Japon où il a eu une rencontre chaleureuse mardi avec la nouvelle Première ministre Sanae Takaichi et reçu une pluie de cadeaux et d'éloges.

Le président américain a reçu de son homologue sud-coréen Lee Jae-myung la plus haute décoration du pays ainsi qu'une réplique d'une couronne dorée des rois du royaume coréen ancien de Silla.

"C'est un grand honneur", a déclaré Donald Trump disant souhaiter la porter "tout de suite".

Après sa rencontre, Donald Trump a annoncé qu'un accord commercial avait été "essentiellement conclu" avec Séoul.

En juillet, Donald Trump avait annoncé avoir accepté de réduire les taxes douanières sur les produits sud-coréens à 15% en échange de l'engagement de Séoul à investir 350 milliards de dollars aux États-Unis, mais les détails de ces engagements faisaient l'objet d'âpres discussions.

Kim Yong-beom, conseiller principal du président sud-coréen, a confirmé que Séoul et Washington avaient finalisé leur accord, avec un compromis qui prévoit une réduction à 15% des taxes douanières que les deux pays s'imposent réciproquement sur l'automobile, un plan d'investissements sud-coréens pour 350 milliards de dollars aux États-Unis, "200 milliards en numéraire et 150 milliards pour la coopération dans le secteur de la construction navale".

Donald Trump ne devrait pas en revanche rencontrer Kim Jong Un.

Le président américain avait déclaré qu'il serait "ravi de rencontrer" le dirigeant nord-coréen mais Pyongyang n'a pas répondu publiquement à l'invitation.

"Je connais Kim Jong Un très bien... nous n'avons pas pu organiser le bon timing", a indiqué M. Trump. Il avait précisé auparavant qu'une rencontre devrait intervenir néanmoins "dans un avenir pas trop lointain".

Le dernier face-à-face entre les deux dirigeants remonte à juin 2019. Depuis, les relations entre Pyongyang et Washington sont au point mort, en raison de désaccords sur l'allègement des sanctions américaines et l'avancement du programme nucléaire de Pyongyang.

Gi-Wook Shin, un expert de la Corée et professeur de sociologie à l'université Stanford, estime que Kim Jong Un cherche probablement à "maximiser son influence auprès de Trump".

"Cependant, une rencontre future reste possible, car Kim considère probablement Trump comme sa meilleure chance d'obtenir le type d'accord qu'il souhaite, y compris la reconnaissance en tant qu'État nucléaire", a-t-il déclaré à l'AFP.

AFP/VNA/CVN