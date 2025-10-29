Les pourparlers de paix Pakistan - Afghanistan n'aboutissent pas à une solution viable

Le ministre fédéral pakistanais de l'Information et de la Radiodiffusion, Attaullah Tarar, a déclaré mercredi 29 octobre que le dernier cycle de pourparlers Pakistan - Afghanistan tenu à Istanbul, en Turquie, "n'a pas réussi à apporter de solution viable".

>> Entrée en vigueur d'un cessez-le-feu entre le Pakistan et l'Afghanistan

>> Le Pakistan et l'Afghanistan conviennent d'un cessez-le-feu immédiat lors des pourparlers à Doha

>> À la frontière entre Afghanistan et Pakistan, soulagement et espoir de réouverture

>> Les discussions entre Afghanistan et Pakistan se poursuivent

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Dans une déclaration publiée tôt mercredi matin 29 octobre sur X, M. Tarar a mentionné que le Pakistan s'était engagé à plusieurs reprises avec les autorités talibanes afghanes sur la question du terrorisme transfrontalier impliquant des groupes tels que le Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) et l'Armée de libération du Baloutchistan (ALB).

Il a indiqué que le Pakistan avait présenté "des preuves suffisantes et irréfutables" d'activités terroristes lancées depuis le sol afghan, ce qui a été reconnu par la partie afghane et les pays hôtes, le Qatar et la Turquie.

"La partie afghane n'a cessé de s'écarter du problème central, éludant le point clé qui avait initié le processus de dialogue. Au lieu d'accepter toute responsabilité, les talibans afghans ont eu recours à un jeu de reproches et à la diversion", a affirmé le ministre.

Les responsables afghans n'ont pas encore réagi à cette déclaration du Pakistan.

Xinhua/VNA/CVN