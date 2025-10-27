Le Cambodge et la Thaïlande retirent leurs armes lourdes des zones contestées

>> Le Cambodge et la Thaïlande signent un accord de paix
|Le Cambodge et la Thaïlande commencent à retirer leurs armes lourdes et leurs équipements de la zone frontalière contestée.
|Photo : Freshnewsasia/CVN
Cette désescalade militaire fait suite à la signature, le même jour en Malaisie, de la Déclaration conjointe sur l'accord de paix entre les deux pays par le Premier ministre cambodgien Hun Manet et son homologue thaïlandais Anutin Charnvirakul, en présence du président américain Donald Trump et du Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim.
Lors de la cérémonie de signature, le Premier ministre cambodgien a réaffirmé l'engagement de son pays à mettre pleinement en œuvre le document et à poursuivre sa collaboration avec la Thaïlande et ses partenaires afin de garantir la pérennité de cette paix et d'apporter des bénéfices tangibles aux deux peuples. Il a appelé la communauté internationale et ses partenaires à poursuivre leur soutien et leurs contributions afin de garantir la mise en œuvre fructueuse de la déclaration.
Le président Donald Trump a salué les efforts des dirigeants, le qualifiant d'accord de paix majeur entre le Cambodge et la Thaïlande. Le Premier ministre Anwar Ibrahim a quant à lui salué cet accord, le qualifiant de jalon pour la paix régionale, témoignant de l'engagement de l'ASEAN en faveur de la prévention des conflits, de la stabilité et de la coopération.
VNA/CVN