Côte d'Ivoire : Alassane Ouattara réélu avec 89,77% des voix au 1er tour de la présidentielle

Le candidat du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP) et président sortant de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a été réélu pour un quatrième mandat de cinq ans avec 89,77% des voix au premier tour de la présidentielle, selon les résultats provisoires publiés le 27 octobre par la Commission électorale indépendante (CEI).

Selon la CEI, M. Ouattara a recueilli 3.759.030 voix sur un total de 4.187.318 suffrages valablement exprimés, avec une participation de 50,10% sur un total de 8,7 millions d'inscrits sur le territoire ivoirien et à l'étranger.

Les quatre autres candidats, à savoir Simone Ehivet Gbagbo du Mouvement des générations capables, Jean-Louis Billon du Congrès démocratique, Ahoua Don Mello, candidat indépendant, et Henriette Lagou Adjoua du Groupement des partenaires politiques pour la paix, ont obtenu respectivement 2,42%, 3,09%,1,97% et 1,15%.

Dès la publication des premiers résultats le 26 octobre au soir, Jean-Louis Billon avait reconnu sa défaite et présenté ses "félicitations républicaines" au président Ouattara.

Le scrutin s'est déroulé dans un climat "globalement serein et apaisé", malgré quelques "incidents marginaux et isolés" notamment dans l'Ouest, le Centre-Ouest et le Sud du pays, selon la CEI et les missions d'observation électorale. Ces incidents, qui n'ont pas remis en cause la sincérité du vote, incluaient des saccages de matériel électoral, des obstructions de voies et des intimidations d'agents.

Alassane Ouattara, âgé de 83 ans, avait occupé les postes de gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) et de vice-président du Fonds monétaire international (FMI). Il a été Premier ministre de la Côte d'Ivoire de 1990 à 1993. Il a remporté l'élection présidentielle en 2010 et a pris officiellement ses fonctions l'année suivante. Il a été réélu en 2015 puis en 2020.

Conformément à la loi ivoirienne, le président est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans. Les résultats définitifs seront prochainement proclamés par le Conseil constitutionnel après leur homologation, alors que tout candidat dispose de cinq jours pour introduire un recours devant le Conseil constitutionnel.

