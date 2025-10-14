Wall Street rassurée par le ton plus conciliant de Trump sur la Chine

La Bourse de New York évolue en hausse lundi 13 octobre, les propos plus accommodants du président des États-Unis Donald Trump à l'égard de la Chine aidant la place américaine à reprendre pied après sa glissade de vendredi 10 octobre.

Photo : AFP/VNA/CVN

Vers 14H10 GMT, le Dow Jones prenait 1,09%, l'indice Nasdaq avançait de 2,02% et l'indice élargi S&P 500 gagnait 1,47%.

"Le marché est très encouragé par l'attitude plus conciliante que semble adopter le président américain à l'égard des droits de douane et des questions commerciales avec la Chine, ce qui se traduit par une forte reprise", commente auprès de l'AFP Steve Sosnick, d'Interactive Brokers.

Dans un message vu par certains analystes comme un nouvel exemple du phénomène "TACO" ("Trump always chickens out", "Trump se défile toujours"), le président américain a écrit dimanche que les États-Unis souhaitent "aider la Chine, pas lui nuire".

Un ton bien différent de celui adopté vendredi lorsque le dirigeant avait estimé avec colère que la Chine "devenait très hostile", menaçant Pékin d'imposer des droits de douane supplémentaire de 100% aux produits chinois entrant aux États-Unis.

Ces propos avaient fait tanguer les marchés financiers notamment Wall Street dont l'indice de référence avait connu sa plus forte baisse en une séance depuis le chaos provoqué en avril par la guerre commerciale américaine.

"Le recul de vendredi a révélé une certaine fragilité psychologique du marché et montré à quel point celui-ci était surévalué", estime Steve Sosnick.

Certes, les investisseurs semblaient "surveiller les actions de Donald Trump, et non ses propos", relève l'analyste, ce qui avait poussé la place américaine à enchaîner les records ces derniers mois.

"Mais les mots ont leur importance", en particulier lorsqu'ils viennent raviver les craintes de guerre commerciale, jusqu'à présent "mises de côté", assure M. Sosnick.

En conséquence, Patrick O'Hare, de Briefing.com, s'interroge sur la "durée" des "achats à la baisse" alors que Pékin "ne semble pas prêt à déclarer que tout ira bien" comme l'a fait le président américain.

"Menacer à tout bout de champ de droits de douane élevés n'est pas la bonne approche pour coopérer avec la Chine", a estimé dimanche le ministère chinois du Commerce.

Selon Steve Sosnick, les acteurs du marché vont donc désormais se focaliser sur deux éléments : "toute déclaration relative au commerce" et "la saison des résultats" dont le vrai coup d'envoi est donné cette semaine avec les banques américaines.

En parallèle, le marché obligataire américain est fermé ce lundi en raison du "Columbus Day" (Jour de Christophe Colomb), férié aux États-Unis.

Côté entreprises, le groupe américain de microprocesseurs Broadcom (+10,32% à 358,14 dollars) bondissait à l'annonce d'un partenariat avec OpenAI, le créateur de ChatGPT.

L'accord annoncé lundi va au-delà d'une simple commande car les processeurs destinés à OpenAI vont être conçus spécifiquement pour cette société et adaptés à ses usages.

Les sociétés minières continuaient d'être soutenues par un fort vent d'optimisme, voyant dans le conflit entre Pékin et Washington - qui s'est récemment ravivé en raison des tensions sur les exportations liées aux terres rares - la perspective d'un plus large développement de cette industrie aux États-Unis.

L'action de USA Rare Earth s'envolait de 30%, celle de MP Materials de plus de 20% tandis que le titre de Ramaco Resources bondissait de plus de 11%.

AFP/VNA/CVN