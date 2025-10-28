Cameroun : Paul Biya réélu président avec 53,66% des voix

Le président camerounais sortant Paul Biya a été réélu avec 53,66% des voix, a proclamé le 27 octobre le Conseil constitutionnel du Cameroun.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le candidat du Front pour le salut national du Cameroun (FSNC), Issa Tchiroma Bakary, est classé deuxième avec 35,19% des voix. Plus de 4,6 millions de Camerounais ont voté sur les 8,08 millions inscrits. Le taux de participation est de 57,76%, contre 53,85% en 2018 et 65,82% en 2011.

Lors de la proclamation des résultats définitifs, le président du Conseil constitutionnel, Clément Atangana, a déclaré que l'élection s'était déroulée de manière "libre et transparente".

Âgé de 92 ans, Paul Biya, au pouvoir depuis 1982, dirige le Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC). Il est désormais appelé à diriger le pays pour un nouveau mandat de sept ans.

Dans un message publié sur ses pages de réseaux sociaux, M. Biya a indiqué que'"au moment où le peuple souverain vient de m'accorder une fois de plus sa confiance pour un nouveau mandat, mes premières pensées vont à tous ceux qui ont inutilement perdu leurs vies, ainsi qu'à leurs familles, du fait des violences post-électorales".

"Je mesure le poids des responsabilités qui me sont, à nouveau, confiées et l'immensité des attentes de mes compatriotes, notamment celles des jeunes et celles des femmes," a-t-il déclaré, ajoutant que la page de l'élection présidentielle étant tournée. Il souhaite vivement qu'ensemble, "nous nous engagions résolument à bâtir un Cameroun de paix, d'unité et de prospérité. Nous le devons bien à notre cher et beau pays"

M. Biya a salué tous ceux qui avaient participé à ce processus électoral qui fait du Cameroun une véritable démocratie et a remercié tous les électeurs qui avaient porté leur choix sur sa personne.

Selon la Constitution camerounaise, le nouveau président doit prêter serment dans un délai maximum de 15 jours après la proclamation des résultats. Cette prestation de serment a lieu devant le peuple camerounais, en présence des membres du Parlement, du Conseil constitutionnel et de la Cour suprême.

Xinhua/VNA/CVN