Le Hamas reporte la remise du corps d'un otage

Les Brigades al-Qassam, la branche armée du Hamas, ont annoncé mardi soir 28 octobre avoir reporté la remise du corps d'un otage israélien, accusant Israël d'avoir commis des "violations" de l'accord de cessez-le-feu.

Photo : AFP/VNA/CVN

Selon un communiqué de presse du groupe, ses combattants ont découvert le corps plus tôt dans la journée lors d'opérations de recherche à l'intérieur d'un tunnel dans le sud de Gaza.

Le Hamas a aussi averti que toute escalade israélienne "entraverait les opérations de recherche et d'excavation en cours pour récupérer les corps".

La déclaration du Hamas intervient peu de temps après l'annonce du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui a ordonné à l'armée de mener des frappes "immédiates et puissantes" sur Gaza, à la suite de ce que l'Etat hébreu a qualifié de violations du cessez-le-feu par le Hamas.

Dans un communiqué, le chef du gouvernement israélien a précisé que cet ordre a été émis à la suite de consultations avec de hauts responsables de la défense.

Plus tôt, la radio de l'armée israélienne a rapporté que les forces israéliennes avaient procédé à des tirs d'artillerie sur la ville de Rafah, dans le Sud de la bande de Gaza, après que des combattants du Hamas ont ciblé des troupes israéliennes avec des armes antichars et des tirs de tireurs embusqués. Le Hamas n'a pas répondu à cette accusation.

Ce développement marque les derniers échanges de reproches entre Israël et le Hamas mardi 28 octobre concernant les violations du cessez-le-feu.

Toujours mardi 28 octobre, Israël a déclaré que les restes remis lundi soir par le Hamas étaient des parties d'un otage dont le corps avait déjà été récupéré par l'armée israélienne il y a environ deux ans.

Par ailleurs, une source du Hamas a affirmé qu'Israël a refusé l'entrée d'équipes du Comité international de la Croix-Rouge et de factions palestiniennes dans l'est de la ville de Gaza pour rechercher les restes d'otages israéliens.

Xinhua/VNA/CVN