Trump s'envole pour le Japon, confiant dans un accord avec la Chine

Donald Trump poursuit lundi 27 octobre au Japon sa tournée asiatique, dont le grand enjeu sera de trouver un compromis commercial avec la Chine lors d'une rencontre jeudi 30 octobre avec son homologue Xi Jinping.

Photo : AFP/VNA/CVN

Dimanche 26 octobre, il s'est dit confiant dans la possibilité de conclure un "bon accord" pendant cette entrevue, qui aura lieu en République de Corée. Cet optimisme a d'ailleurs propulsé la Bourse de Tokyo vers un record historique, l'indice Nikkei dépassant lundi 27 octobre la barre des 50.000 points pour la première fois.

Le président américain a quitté la Malaisie après s'être réjoui sur son réseau Truth Social d'y avoir signé "des accords majeurs sur le commerce et les terres rares" avec plusieurs pays asiatiques, ainsi qu'un "traité de paix", en réalité un accord de cessez-le-feu, entre le Cambodge et la Thaïlande.

Il devrait être reçu avec tous les égards également à Tokyo, où il arrivera aux alentours de 17h00 locale (08h00 GMT).

Le milliardaire de 79 ans fera dans la foulée une "visite de courtoisie" à l'empereur Naruhito. Mardi 28 octobre, il verra la nouvelle Première ministre japonaise Sanae Takaichi.

Lors d'un premier entretien téléphonique samedi 25 octobre, la cheffe du gouvernement japonais a assuré au président américain avoir placé "comme principale priorité de (son) gouvernement" le renforcement des liens bilatéraux en matière de sécurité en particulier.

Porte-avions

Le président américain veut conditionner la protection militaire des États-Unis aux efforts consentis par leurs alliés.

Quelque 60.000 militaires américains sont stationnés au Japon, et Donald Trump rendra visite mardi 28 octobre à certains d'entre eux à bord du porte-avions USS George Washington, au large de Yokosuka, au sud de Tokyo.

Sanae Takaichi a annoncé que le Japon porterait à 2% du PIB son budget de défense dès l'exercice fiscal actuel, qui s'achèvera le 31 mars prochain, avec deux ans d'avance sur le calendrier précédemment fixé.

Pour ce qui est du commerce, Washington et Tokyo ont déjà conclu un accord en juillet.

Les discussions mardi 28 octobre pourraient aborder les points restant en suspens, comme la forme que prendront les 550 milliards d'investissements japonais prévus aux États-Unis.

Les négociations commerciales avec la République de Corée, où le président américain se rendra mercredi 29 octobre, suivent-elles aussi leur cours.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le principal dossier douanier encore ouvert, dont l'enjeu dépasse les deux protagonistes pour englober toute l'économie mondiale, est la Chine.

L'ancien promoteur immobilier new-yorkais s'est juré de réduire le colossal déficit commercial des États-Unis face au géant asiatique, mais il bute sur la complexité d'une relation économique faite de rivalité autant que d'interdépendance.

Terres rares et soja

Washington se veut optimiste sur la possibilité de sceller un accord jeudi 30 octobre, avant que n'expire le 10 novembre une trêve douanière. Elle détient un quasi-monopole sur ces matériaux cruciaux pour l'industrie technologique.

Le ministre américain des Finances, Scott Bessent, a assuré dimanche 26 octobre que les deux chefs d'État valideraient un compromis portant sur ces terres rares et sur un autre sujet sensible, à savoir les achats chinois de soja américain.

Côté chinois, le représentant pour le commerce international Li Chenggang a assuré que Pékin et Washington étaient parvenus à un "consensus préliminaire".

Donald Trump, dans l'un de ces changements abrupts de ton dont il est coutumier, envisage désormais un voyage en Chine ainsi qu'une visite de son homologue aux États-Unis, peut-être dans sa résidence personnelle de Mar-a-Lago (Floride, Sud-Est), où Xi Jinping avait déjà été reçu en 2017.

À plus brève échéance, le président américain "aimerait" profiter de ce passage en Asie pour rencontrer le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, qu'il n'a pas vu depuis 2019.

AFP/VNA/CVN








