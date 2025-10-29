Législatives néerlandaises sur fond de questions liées au logement et à l'immigration

Le vote pour élire les députés de la chambre basse du Parlement néerlandais a commencé mercredi 29 octobre, avec 1.166 candidats issus de 27 partis se disputant 150 sièges après l'effondrement de la coalition au pouvoir.

Photo : AFP/VNA/CVN

Les bureaux de vote à travers les Pays-Bas ont ouvert à 07h30 (06h30 GMT), avec environ 13,4 millions d'électeurs inscrits appelés aux urnes, selon Statistics Netherlands. Ils fermeront à 21h00 heure locale (20H00 GMT) et les premiers résultats sont attendus vers minuit.

Les sondages préélectoraux réalisés par l'institut Ipsos montrent que le Parti pour la liberté (PVV), l'alliance entre les Verts et le Parti travailliste, les Démocrates 66, l'Appel chrétien-démocrate et le Parti populaire pour la liberté et la démocratie sont en tête.

La campagne a été dominée par les questions domestiques, le logement restant la principale préoccupation pour la moitié des électeurs, selon Ipsos. L'immigration arrive en deuxième position pour plus d'un tiers de l'électorat, tandis que la santé occupe la troisième place, priorité pour 28% des électeurs.

Ces élections ont été convoquées après que le PVV a quitté la coalition gouvernementale en juin à la suite d'un différend sur l'immigration, entraînant la démission du cabinet du Premier ministre Dick Schoof, qui assurait depuis lors l'intérim. Le parti arrivé en tête devrait entamer des négociations en vue de former une nouvelle coalition gouvernementale.

