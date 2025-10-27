Malaisie et États-Unis renforcent leurs relations

La Malaisie et les États-Unis ont élevé leurs relations bilatérales au niveau d'un partenariat stratégique global, marquant une avancée historique dans les liens entre les deux pays.

L'annonce a été faite à l'issue d'une rencontre bilatérale entre le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim et le président américain Donald Trump à Kuala Lumpur, lors de la visite officielle du dirigeant américain en Malaisie pour assister au 13e Sommet ASEAN - États-Unis et au 20e Sommet de l'Asie de l'Est.

Dans un communiqué de presse, le ministère malaisien des Affaires étrangères a déclaré que la transformation des relations bilatérales en un partenariat stratégique global réaffirme la profondeur durable de la coopération entre la Malaisie et les États-Unis dans des domaines stratégiques, notamment le commerce et l'investissement, les technologies de pointe, la défense et la sécurité, la sécurité énergétique, la paix et la stabilité régionales, et les liens interpersonnels.

Cet accord renforce également le rôle de la Malaisie en tant que partenaire essentiel et de confiance des États-Unis dans la région Asie-Pacifique.

Parallèlement, la Maison Blanche a annoncé que les États-Unis et la Malaisie devraient signer un accord de coopération visant à diversifier la chaîne d'approvisionnement en minéraux essentiels et à promouvoir la coopération en matière d'investissement.

Les médias malaisiens ont rapporté que les relations entre la Malaisie et les États-Unis étaient solides depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques en 1957. En 2014, les deux pays ont renforcé leurs relations en signant un partenariat global. Les États-Unis comptent parmi les principaux partenaires commerciaux et investisseurs de la Malaisie, le total des échanges commerciaux entre les deux pays étant évalué à 71,39 milliards de dollars en 2024.

VNA/CVN