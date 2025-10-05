Trump révèle l'arrêt des bombardements d'Israël sur Gaza et exhorte le Hamas à agir rapidement

Israël a temporairement cessé les bombardements dans la bande de Gaza pour donner une chance à la libération des otages et à la mise en œuvre de l'accord de paix en 20 points, selon le président américain Donald Trump sur Truth Social samedi 4 octobre.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Le Hamas doit agir rapidement, sinon tous les paris seront compromis", a-t-il déclaré dans son message. "Je ne tolérerai aucun retard (...) Faisons-le, et VITE".

Dans un autre message, le président américain a annoncé qu'après des négociations, Israël avait accepté la ligne de retrait initiale, qui a été montrée au Hamas.

"Lorsque le Hamas le confirmera, le cessez-le-feu sera IMMEDIATEMENT effectif, l'échange d'otages et de prisonniers commencera, et nous créerons les conditions pour la phase suivante de retrait", a-t-il ajouté.

Dans le même temps, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a indiqué qu'il espérait annoncer la libération de tous les otages de Gaza "dans les prochains jours" alors que des pourparlers indirects avec le Hamas se poursuivaient lundi en Egypte sur un nouveau plan américain visant à mettre fin au conflit.

Dans une brève déclaration samedi soir, M. Netanyahu a mentionné avoir envoyé une délégation en Egypte "pour finaliser les détails techniques", ajoutant que "notre objectif est de limiter ces négociations sur une période de quelques jours".

M. Trump a affirmé vendredi 3 octobre que le Hamas doit accepter le plan de paix en 20 points sur Gaza d'ici dimanche 5 octobre à 18h00 heure de la côte Est (22h00 GMT), sinon "tout l'ENFER, comme personne n'en a jamais vu, s'abattra sur le Hamas". Le Hamas a signalé plus tard qu'il avait accepté la proposition en principe et était prêt à ouvrir des pourparlers médiatisés, une réponse largement saluée par la communauté internationale, qui a exhorté les deux parties à saisir cette chance pour mettre fin au conflit et soulager les souffrances des civils.

Le plan en 20 points décrit un accord de cessez-le-feu contre la libération d'otages, un retrait israélien par phases, une bande de Gaza démilitarisée et une supervision internationale de la reconstruction et de la gouvernance de Gaza après la fin du conflit. Le Hamas sera exclu de la structure de gouvernance.

Selon les termes du cessez-le-feu, Israël mettra fin aux actions militaires et se retirera sur les lignes convenues. Le Hamas, dans les 72 heures suivant l'acceptation publique de l'accord par Israël, doit libérer tous les otages, vivants et décédés. En retour, Israël libérera 250 prisonniers purgeant une peine à perpétuité ainsi que 1.700 Gazaouis qui avaient été détenus après le 7 octobre 2023. Les membres du Hamas désarmés qui s'engagent en faveur d'une coexistence pacifique bénéficieront d'une amnistie et ceux qui souhaitent quitter Gaza se verront offrir un passage sûr vers des pays d'accueil.

Xinhua/VNA/CVN