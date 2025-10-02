États-Unis

Le Sénat rejette un projet de loi de finances au premier jour de "shutdown"

Les sénateurs américains ne sont pas parvenus mercredi 1 er octobre à adopter un projet de loi budgétaire visant à sortir temporairement le pays de la paralysie budgétaire, alors qu'une partie de l'administration fédérale est gelée au premier jour de ce "shutdown" , inédit depuis près de sept ans.

Les négociations entre les républicains et démocrates américains ont notamment achoppé sur la question liée aux prestations de santé. Les démocrates préconisent un financement plus important des soins de santé, tandis que les républicains les accusent de vouloir offrir des soins de santé gratuits aux immigrants sans papiers.

"Aujourd'hui, les démocrates du Sénat paralysent le gouvernement et prennent l'économie en otage parce qu'ils veulent rétablir ces prestations pour les étrangers en situation irrégulière", a déclaré mercredi 1er octobre le vice-président américain JD Vance dans une interview accordée à Fox News.

"Les républicains ont paralysé le gouvernement parce qu'ils ne se soucient pas de protéger les soins de santé des Américains dans ce pays", a déclaré mercredi 1er octobre le chef de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, sur X.

Ce dernier a affirmé mardi sur les réseaux sociaux que les républicains mentaient au sujet de la position des démocrates. "C'est un mensonge. Pas un seul dollar fédéral n'est consacré à la fourniture d'une assurance maladie aux immigrants sans papiers. PAS. UN. CENTIME".

Le Washington Monument et le Capitole américain font partie des sites touristiques fermés en raison du shutdown gouvernemental. La Smithsonian Institution a déclaré qu'elle utiliserait les fonds du budget de l'exercice fiscal précédent pour maintenir jusqu'au 6 octobre l'ouverture de ses musées, de ses centres de recherche et du zoo national.

La plupart des parcs nationaux resteront ouverts, mais les installations dotées de personnel, telles que les centres d'accueil des visiteurs, seront fermées.

Les employés fédéraux considérés comme essentiels devront continuer à se présenter au travail, mais ils ne seront pas rémunérés jusqu'à la fin du shutdown. Des centaines de milliers d'autres employés seront mis en congé sans solde. Certains services publics seront suspendus ou retardés, et la publication des données économiques sera également affectée.

"Les shutdowns ne permettent pas d'économiser de l'argent, ils en gaspillent", a dénoncé Maya MacGuineas, présidente du Comité pour un budget fédéral responsable, dans un communiqué.

