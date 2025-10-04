Gaza : près de 42.000 personnes souffrent de blessures qui changent leur vie

Près de 42.000 personnes dans la bande de Gaza vivent avec des blessures qui ont changé leur vie en raison du conflit en cours, a estimé l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dans sa dernière mise à jour publiée jeudi 2 octobre. Un quart de ces victimes sont des enfants.

>> Les pays européens condamnent Israël pour avoir intercepté la flottille à destination de Gaza

>> Le Hamas dit avoir besoin de temps pour étudier le plan de Donald Trump sur Gaza

>> Italie : des centaines de milliers de manifestants dans la rue pour Gaza

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Selon le rapport intitulé "Estimation des besoins en matière de réadaptation liés aux traumatismes à Gaza, mise à jour de septembre 2025", les blessures graves représentent un quart de tous les cas signalés, sur un total de 167.376 personnes blessées depuis octobre 2023. Plus de 5.000 personnes ont subi des amputations.

Le rapport fait état de blessures graves très répandues, notamment des lésions aux membres, à la moelle épinière et au cerveau, ainsi que des brûlures importantes, ce qui entraîne un besoin massif de chirurgie spécialisée et de réadaptation. De nombreuses familles sont confrontées à des difficultés à long terme, car les patients ont besoin de soins intensifs.

Les blessures complexes au visage et aux yeux sont également répandues, en particulier chez les personnes en attente d'évacuation médicale hors de Gaza. Ces blessures entraînent souvent des défigurations, des handicaps et une stigmatisation sociale.

S'appuyant sur les données de 22 équipes médicales d'urgence soutenues par l'OMS, du ministère de la Santé de Gaza et d'autres partenaires, la mise à jour présente le tableau le plus complet à ce jour des besoins de réadaptation liés aux traumatismes.

Par ailleurs, le système de santé de Gaza est au bord de l'effondrement. Seuls 14 de ses 36 hôpitaux restent partiellement fonctionnels. Moins d'un tiers des établissements de réadaptation existant avant le conflit sont en activité, plusieurs étant sur le point de fermer. Aucun n'est pleinement fonctionnel malgré les efforts continus des équipes médicales d'urgence et des organisations de santé.

Le renforcement des services de réadaptation dans la bande de Gaza nécessite la protection urgente des établissements de santé, un accès sans restriction au carburant et aux fournitures médicales, ainsi que la levée des obstacles à l'importation de produits essentiels, souligne le rapport.

Xinhua/VNA/CVN