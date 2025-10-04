La paralysie budgétaire se prolongera la semaine prochaine aux États-Unis

Les États-Unis resteront en situation de paralysie budgétaire au moins jusqu'à la semaine prochaine après l'échec vendredi 3 octobre d'un vote au Sénat sur une quatrième proposition de budget présentée par les républicains de Donald Trump.

Photo : AFP/VNA/CVN

En raison du blocage au Congrès, les États-Unis sont depuis mercredi 1er octobre en situation de "shutdown". Des administrations fédérales sont à l'arrêt et plusieurs centaines de milliers de fonctionnaires, aux fonctions considérées comme "non-essentielles", sont au chômage technique. Des sites touristiques comme le Washington Monument dans la capitale fédérale sont fermés tandis que les usagers des services publics sont confrontés à des perturbations.

Autre conséquence de cette situation: la publication du rapport mensuel sur l'emploi en septembre n'a pas eu lieu vendredi, ce qui prive la première économie mondiale d'un thermomètre majeur.

Les dirigeants du Sénat ont affirmé qu'ils n'avaient pas l'intention de siéger au cours du weekend et de nombreux analystes estiment que la crise devrait durer.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Il est possible que ce +shutdown+ se prolonge pendant des semaines, et pas seulement quelques jours", a déclaré Andrew Koneschusky, ancien porte-parole du sénateur Chuck Schumer, le chef de la minorité démocrate au Sénat.

"Pour l'instant, les deux partis campent sur leurs positions et il est très peu question de compromis. Les choses peuvent toujours évoluer (...) mais pour l'heure, aucun des deux camps ne semble prêt à céder", a-t-il ajouté.

Situation impopulaire

Les républicains proposent une simple extension du budget actuel jusqu'à fin novembre, quand les démocrates exigent la prolongation de programmes publics d'assurance santé pour les plus démunis, dénonçant des coupes claires dans les dépenses de santé décidées par l'administration Trump.

"Cette folie doit prendre fin", a déclaré vendredi 3 octobre la porte-parole de la Maison Blanche Karoline Leavitt. "Le président Trump et les républicains appellent les démocrates à rouvrir l'administration immédiatement au nom du public américain".

Les "shutdowns" sont très impopulaires aux États-Unis et le camp présidentiel espère qu'un nombre suffisant de sénateurs démocrates finira par voter en faveur de son texte.

"Nous espérons que durant le weekend, ils auront l'occasion de réfléchir", a lancé à la presse le leader républicain du Sénat John Thune.

Majoritaires au Sénat, les républicains doivent convaincre huit démocrates pour franchir la barre des 60 voix nécessaires à l'adoption du budget.

Seuls trois s'étaient joints à eux lors des derniers votes.

Photo : AFP/VNA/CVN

Chaque camp s'efforce en attendant de rejeter la responsabilité du blocage sur l'autre: la Maison Blanche accuse les démocrates de prendre le gouvernement en "otage" pour obtenir des soins médicaux gratuits pour les immigrés, un mensonge selon l'opposition, qui dénonce le refus des républicains d'abaisser le coût de la santé.

Un sondage publié jeudi 2 octobre par le Washington Post montre que, sur 1.000 Américains interrogés, 47% attribuent la responsabilité du "shutdown" à Donald Trump et aux républicains, et 30% pointent du doigt le rôle des démocrates.

Le président a de son côté menacé de profiter de la situation pour "se débarrasser" d'agences démocrates, qualifiées d'"ARNAQUE politique".

Le dernier "shutdown" aux États-Unis s'était produit de décembre 2018 à janvier 2019, pendant le premier mandat du républicain à la Maison Blanche. Il avait duré 35 jours, un record.

AFP/VNA/CVN