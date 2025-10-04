Sanae Takaïchi élue à la tête du parti au pouvoir au Japon

L'ancien ministre japonaise de la Sécurité économique, Sanae Takaïchi, a été élue samedi 4 octobre à la tête du Parti libéral-démocrate (PLD, au pouvoir), à l'issue d'un second tour qui l'opposait au ministre de l'Agriculture, Shinjiro Koïzumi.

Le vainqueur de ce scrutin organisé par le parti pour succéder au dirigeant sortant Shigeru Ishiba, qui a annoncé sa démission le mois dernier, est presque certain de devenir le prochain Premier ministre du pays, car le PLD reste le parti le plus important au Parlement.

Pour ce scrutin, les parlementaires du PLD disposaient de 295 suffrages au premier tour, tandis que 295 autres voix avaient été réservées aux membres de la base. Mme Takaïchi, qui est arrivée en tête avec 183 voix au premier tour, s'est qualifiée pour le second tour face à M. Koïzumi, qui en avait obtenu 164.

Lors du second tour, les parlementaires du PLD ont disposé du même quota de suffrages à leur disposition, mais les voix des membres de la base ont été réduites à une voix pour chacune des 47 sections préfectorales du PLD. Mme Takaïchi a obtenu 185 voix au second tour et a battu M. Koïzumi, qui en avait obtenu 156.

Xinhua/VNA/CVN