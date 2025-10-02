Copenhague

Les dirigeants de l'UE discutent d'un "mur anti-drones" lors de leur sommet informel

Les dirigeants de l'Union européenne (UE) ont tenu mercredi 1 er octobre un sommet informel à Copenhague, au cours duquel ils ont abordé entre autres la mise en place d'un "mur anti-drones" à l'échelle de l'UE et la poursuite du soutien à l'Ukraine, selon les déclarations faites lors d'une conférence de presse tard dans la soirée.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Au cours de cette réunion, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a déclaré que la Commission avait reçu le feu vert pour poursuivre ses travaux sur le "mur anti-drones" ainsi que sur une feuille de route pour le réarmement.

Elle a décrit le "mur anti-drones" comme un système anti-drones conçu pour "rapidement détecter, intercepter et, si nécessaire, neutraliser les drones".

Le président du Conseil européen, Antonio Costa, a déclaré que les dirigeants avaient discuté du maintien du soutien à l'Ukraine, ajoutant que la conversation se poursuivrait lors de la prochaine réunion du Conseil européen en octobre.

La Première ministre danoise, Mette Frederiksen, a qualifié le financement en faveur de Kiev d'investissement dans la sécurité de l'UE.

Le format informel signifiait qu'aucune décision contraignante n'était attendue, bien que les institutions et les capitales nationales de l'UE aient indiqué que les travaux se poursuivraient sur les initiatives de défense et le soutien à l'Ukraine en amont du sommet d'octobre.

Les dirigeants européens resteront à Copenhague pour le Sommet de la Communauté politique européenne (CPE) jeudi 2 octobre.

