Le sommet de la CPE met en évidence les divisions sur l'adhésion de l'Ukraine à l'UE

Les dirigeants européens étaient réunis le 2 octobre à Copenhague, au Danemark, pour la septième réunion de la Communauté politique européenne (CPE), avec à l'ordre du jour les perspectives de l'Ukraine concernant ses futurs liens avec l'Union européenne (UE).

Photo : Xinhua/VNA/CVN

La Première ministre danoise, Mette Frederiksen, a souligné les défis de l'Europe en matière de sécurité, déclarant que le continent devait devenir suffisamment fort pour rendre le conflit "impensable".

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dit que son pays était prêt à ouvrir le premier groupe de négociations d'adhésion à l'UE, estimant que de tels progrès renforceraient la sécurité globale de l'Europe.

Toutefois, le Premier ministre hongrois Viktor Orban a réitéré son opposition, déclarant aux journalistes que l'adhésion pleine et entière de l'Ukraine à l'UE était inacceptable. "L'adhésion entraînerait la guerre dans l'UE et l'argent de l'UE irait à l'Ukraine. C'est trop", a-t-il dit, ajoutant qu'un partenariat stratégique sur les questions économiques, énergétiques et de sécurité serait acceptable.

Avant que le Danemark n'assume la présidence tournante de l'UE le 1er juillet, Copenhague a fait part de son intention de faire avancer les négociations d'adhésion avec l'Ukraine, y compris l'ouverture de groupes de négociation. Mais les objections de la Hongrie ont fait naître des doutes quant à l'ampleur des progrès qui pourront être réalisés sous la présidence danoise.

Le sommet de Copenhague a réuni une cinquantaine de dirigeants de pays membres et non membres de l'UE dans le cadre du CPE, avec des discussions axées sur la sécurité européenne et les menaces hybrides. Lancé en 2022, la CPE sert de plateforme pour un dialogue politique et stratégique informel visant à renforcer la sécurité, la stabilité et la prospérité sur l'ensemble du continent européen.

