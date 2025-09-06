Le Japon va célébrer la majorité du seul jeune héritier masculin au trône

Le Japon doit célébrer samedi 6 septembre l'entrée dans l'âge adulte du prince Hisahito, seul jeune héritier masculin au trône, sur les épaules duquel repose l'avenir de la famille impériale.

>> La fin d'une ère: jour de l'abdication pour l'empereur du Japon

>> L'empereur Naruhito du Japon accède officiellement au trône

>> Japon: le nouvel empereur Naruhito exprime ses "profonds remords" pour la guerre

>> Félicitations pour l'anniversaire de l'empereur du Japon

Photo : AFP/VNA/CVN

Hisahito, neveu de l'empereur Naruhito, a 19 ans samedi 6 septembre et porter une coiffe traditionnelle symbolisant sa maturité, lors de la cérémonie officielle de passage à la majorité au palais impérial de Tokyo.

Le jeune étudiant - deuxième en ligne à pouvoir devenir empereur, après son père - est devenu majeur à ses 18 ans, mais la cérémonie a été retardée d'un an pour lui permettre de terminer ses études secondaires.

La famille impériale, où seul un homme peut accéder au trône japonais - dit "trône du Chrysanthème" - ne détient aucun pouvoir politique. L'institution conserve toutefois une forte valeur symbolique au Japon.

Le jeune prince est le fils unique du prince Akishino, 59 ans, frère de l'empereur Naruhito, 65 ans et de la princesse Kiko, 58 ans.

La fille unique de Naruhito, 23 ans, ne peut pas succéder à son père, selon la règle en place depuis 1947 car elle est une femme, une disposition critiquée par un comité de l'ONU.

Selon la religion shinto, les empereurs du Japon descendent de la déesse du soleil, Amaterasu, et la légende fait remonter leur lignée à plus de 2.600 ans. C'est la dynastie la plus ancienne au monde, même si les premiers empereurs historiquement attestés ont régné au VIe siècle après Jésus-Christ.

L'institution a été modernisée par l'empereur Akihito, qui a abdiqué en 2019 pour raisons d'âge, et de santé et des travaux parlementaires se sont ouverts en 2024 pour discuter d'un assouplissement des règles de succession impériale, sachant que neuf Japonais sur dix sont favorables à ce qu'une femme puisse accéder au trône, selon un sondage de l'Agence de presse Kyodo.

AFP/VNA/CVN