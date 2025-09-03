Xi Jinping et Vladimir Poutine saluent les relations bilatérales

Saluant les relations exemplaires entre leurs deux grands pays, le président chinois Xi Jinping et le président russe Vladimir Poutine se sont engagés le 2 septembre à renforcer les échanges de haut niveau, le soutien mutuel et la coordination afin de développer davantage les relations bilatérales à l'avenir.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Les relations sino-russes se caractérisent par une amitié de bon voisinage permanente, une coordination stratégique globale et une coopération mutuellement bénéfique, a déclaré M. Xi lors d'un entretien avec le président russe Vladimir Poutine, actuellement en Chine pour assister au sommet 2025 de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) ainsi qu'aux commémorations marquant le 80e anniversaire de la victoire dans la Guerre mondiale antifasciste.

La Chine est prête à renforcer les échanges de haut niveau avec la Russie, à soutenir mutuellement leur développement et leur revitalisation, à coordonner en temps opportun leurs positions sur les questions touchant aux intérêts fondamentaux et aux préoccupations majeures des deux pays, et à faire progresser les relations bilatérales pour un développement encore plus important, a déclaré M. Xi.

Les deux parties doivent tirer parti des grands projets pour orienter leur coopération, développer des projets de coopération exemplaires et promouvoir l'intégration profonde de leurs intérêts, a-t-il souligné. Il a également appelé à renforcer la résilience et l'entente dans le domaine de la coopération et à déployer tous les efforts possibles pour consolider la coopération sur tous les plans.

En 2024, le commerce bilatéral a atteint 244,8 milliards de dollars, faisant de la Chine le premier partenaire commercial de la Russie pour la quinzième année consécutive.

En mai, M. Xi a effectué une visite d'État en Russie et a assisté aux célébrations organisées à Moscou pour marquer le 80e anniversaire de la victoire de la Grande Guerre patriotique de l'Union soviétique.

Selon M. Xi, la présence des deux chefs d'État aux commémorations de chacun des deux pays pour célébrer la victoire de la Guerre mondiale antifasciste illustre pleinement leur responsabilité en tant que grandes nations victorieuses de la Seconde Guerre mondiale et membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies, a rappelé M. Xi. Elle témoigne également de leur ferme détermination à défendre les acquis de la victoire de la Seconde Guerre mondiale et à préserver une juste vision historique sur cette guerre, a-t-il ajouté.

Évoquant l'Initiative pour la gouvernance mondiale (IGM) qu'il vient de présenter, M. Xi a indiqué que l'objectif de cette initiative était de travailler avec tous les pays partageant les mêmes idées afin de défendre résolument les buts et principes de la Charte des Nations unies et de mettre en place un système de gouvernance mondiale plus juste et plus équitable.

La Chine et la Russie doivent renforcer leur coordination au sein des plateformes multilatérales telles que l'ONU, l'OCS, les BRICS et le G20, et construire ensemble une communauté d'avenir partagé pour l'humanité, a souligné le président chinois.

L'IGM marque la quatrième initiative mondiale historique proposée par M. Xi au cours des dernières années, après l'Initiative pour le développement mondial, l'Initiative pour la sécurité mondiale et l'Initiative pour la civilisation mondiale. M. Xi a précédemment souligné les cinq principes de l'IGM, à savoir respecter l'égalité souveraine, se conformer à l'état de droit international, pratiquer le multilatéralisme, promouvoir une approche centrée sur le peuple et se concentrer sur la prise de mesures concrètes.

Pour sa part, M. Poutine a déclaré que sous la direction des deux chefs d'État, les relations entre la Russie et la Chine ont démontré une grande importance stratégique, atteignant un niveau historique.

Les deux pays ont montré au monde entier leur soutien mutuel et leurs efforts conjoints dans la Guerre mondiale antifasciste, qui ont joué un rôle clé dans la victoire sur les principaux champs de bataille de la Seconde Guerre mondiale en Europe et en Orient, ainsi que leur position ferme dans la défense commune de la vérité historique et la sauvegarde des fruits de la victoire de la Seconde Guerre mondiale, a affirmé M. Poutine.

M. Poutine a déclaré que la proposition de M. Xi relative à l'IGM, qui est opportune et nécessaire, jouera un rôle important dans la lutte contre le déficit de gouvernance mondiale.

La Russie est prête à maintenir une coordination stratégique avec la Chine, à approfondir les échanges de haut niveau et à renforcer la coopération pratique dans divers domaines, afin de promouvoir davantage le développement de haut niveau des relations bilatérales, a poursuivi M. Poutine.

Les deux chefs d'État ont également procédé à un échange de vues approfondi sur des questions internationales et régionales d'intérêt commun.

Les deux parties ont signé plus de 20 documents de coopération bilatérale couvrant les secteurs de l'énergie, de l'espace, de l'intelligence artificielle, de l'agriculture, de l'inspection et de la quarantaine, de la santé, de la recherche scientifique, de l'éducation et des médias.

Xinhua/VNA/CVN