Thaïlande : le Premier ministre élu s'engage à organiser de nouvelles élections

Le Premier ministre élu thaïlandais, Anutin Charnvirakul, a assuré vendredi vouloir organiser, comme il s'y est engagé, des élections législatives dans un délai de quatre mois.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

"Je respecterai tous les accords", a affirmé le Premier ministre élu thaïlandais, Anutin Charnvirakul, dans la soirée devant le siège de son parti, le Bhumjaithai, après avoir été élu vendredi Premier ministre par le Parlement, à la suite de la destitution de Paetongtarn Shinawatra.

Anutin Charnvirakul a obtenu le soutien du Parti du Peuple, jusque là principal parti d'opposition, qui a exigé une dissolution du Parlement et l'organisation de nouvelles élections dans un délai de quatre mois.

Le pouvoir de dissoudre le Parlement relève cependant du roi. Il revient également au souverain d'approuver formellement la nomination d'Anutin Charnvirakul comme Premier ministre.

APS/VNA/CVN