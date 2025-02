Le secrétaire d'État américain ne participera pas à la réunion des ministres des AE du G20

>> Le chef de l'ONU en appelle au G20 pour faire réussir la COP29

>> Le G20 lance une alliance mondiale pour réduire la faim et la pauvreté

>> L'Afrique du Sud inaugure une présidence historique du G20

Photo : Reuters/VNA/CVN

Mercredi 5 février, M. Rubio a écrit sur le réseau social X qu'il ne participerait pas à la réunion de Johannesburg. Il a affirmé que l'Afrique du Sud "faisait de très mauvaises choses", notamment en expropriant des terres et des propriétés privées.

En réponse, le ministre sud-africain des Relations internationales et de la Coopération, Ronald Lamola, a réaffirmé jeudi matin 6 février que l'Afrique du Sud était un pays souverain et qu'il n'y avait pas eu de dépossession "arbitraire" de terres ou de biens.

"Nous sommes un pays souverain et démocratique attaché à la dignité, à l'égalité et aux droits de l'Homme. Nous défendons le non-racisme et le non-sexisme tout en plaçant notre Constitution et l'État de droit au premier plan", a déclaré M. Lamola.

Il a fait remarquer que depuis que l'Afrique du Sud avait succédé au Brésil à la présidence du G20, elle avait proposé de s'attaquer à un certain nombre de problèmes, notamment l'endettement croissant qui touche les économies émergentes.

"La solidarité favorise la résolution collective des problèmes. Notre présidence du G20 ne se limite pas au changement climatique, mais aussi au traitement équitable des nations du Sud global, en garantissant un système mondial égal pour tous. Il s'agit là de principes importants que nous restons disposés à poursuivre et à faire valoir auprès des États-Unis", a ajouté M. Lamola.

La querelle entre les deux pays a commencé en début de semaine lorsque le président américain Donald Trump a menacé de retirer le financement à l'Afrique du Sud en raison de la Loi sur l'expropriation récemment signée.

L'Afrique du Sud accueillera la réunion des ministres des Affaires étrangères du G20 les 20 et 21 février à Johannesburg.

Xinhua/VNA/CVN