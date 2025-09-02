Gaza : la solution à deux États est "la seule voie vers un avenir de paix" dans la région

La solution à deux États est " la seule voie vers un avenir de paix " dans la région au profit à la fois des Palestiniens et des Israéliens, a indiqué lundi 1 er septembre sur X le président français Emmanuel Macron.

Photo : AFP/VNA/CVN

M. Macron s'est exprimé après une "coordination étroite" ce lundi 1er septembre avec le roi Abdallah II de Jordanie dans la perspective d'une conférence sur la solution à deux États qui se tiendra à New York aux États-Unis le 22 septembre prochain.

À cette occasion, les deux dirigeants ont rappelé leur "ferme opposition à tout plan de reconstruction de la bande de Gaza qui impliquerait le déplacement forcé des populations ou la mise sous tutelle du territoire, tout en dénonçant l'opération militaire terrestre d'Israël sur Gaza-ville qu'ils ont qualifiée d'"inadmissible", a indiqué sur X, M. Macron.

Ils ont également réaffirmé leurs priorités dans la région : cessez-le-feu, libération des otages, acheminement d'aide humanitaire, mais aussi une solution politique "incluant le désarmement du Hamas", d'après le message publié par le président français.

La semaine dernière, lors d'une réunion informelle des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne tenue à Copenhague, le chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot a appelé à une "réaction immédiate et unie des Européens" face à la dégradation de la situation dans les territoires palestiniens, selon une déclaration du Quai d'Orsay publiée ce lundi 1er septembre.

M. Barrot a appelé à "utiliser tous les leviers mobilisables à l'encontre d'Israël pour faire cesser les violations du droit international humanitaire", et en parallèle, à "maintenir la pression sur le Hamas, qui doit être désarmé et écarté de la gouvernance de Gaza", selon la même déclaration.

Xinhua/VNA/CVN