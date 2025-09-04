Donald Trump reçoit le président nationaliste polonais avec tous les égards

Donald Trump a reçu mercredi 3 septembre avec des égards particuliers le nouveau président polonais Karol Nawrocki, un nationaliste à la rhétorique décliniste très proche de la sienne.

>> Pologne : Nawrocki, un historien nationaliste en lice pour la présidence

>> Pologne : Karol Nawrocki remporte l'élection présidentielle

>> Investi président, Karol Nawrocki veut éviter "le déclin" de la Pologne

Photo : AFP/VNA/CVN

Il s'est dit prêt à déployer "plus" de militaires américains dans le pays.

"Nous n'avons même jamais pensé retirer des militaires de Pologne (...) Nous aiderons la Pologne à se protéger", a encore dit le président américain, assis aux côtés de son invité dans le Bureau ovale.

"Aujourd'hui, nous avons 10.000 soldats (américains) et cela signale au monde et aussi à la Russie que nous sommes ensemble", a dit Karol Nawrocki.

Il s'agit du seuil fixé par le président américain pour le budget de défense des membres de l'alliance de défense transatlantique.

Salut aérien

Fait rarissime, des avions de combat ont survolé la Maison Blanche sous le regard des deux dirigeants, peu après l'arrivée du chef d'État polonais.

Le survol se voulait un hommage à un pilote de l'armée de l'air polonaise ayant trouvé la mort le 28 août lorsque le F-16 qu'il pilotait s'est écrasé pendant les préparatifs d'un show aérien en Pologne.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le pilote en question, Maciej Krakowian, dit "Slab", était à 37 ans l'un des aviateurs polonais les plus expérimentés et les plus reconnus.

Les avions de combat ont survolé la Maison Blanche mercredi dans une formation particulière ("missing man", "formation du disparu"), réservée à ce type d'hommage.

Ce salut aérien "illustre la relation spéciale entre nos deux pays", a commenté la porte-parole adjointe de la Maison Blanche, Anna Kelly, auprès de l'AFP.

Karol Nawrocki et Donald Trump s'étaient déjà rencontrés brièvement en mai, pendant que le premier était encore en campagne.

AFP/VNA/CVN