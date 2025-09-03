>> Thaïlande : la Première ministre destituée dit avoir agi "dans l'intérêt du pays"
>> Thaïlande : le gouvernement nomme un Premier ministre par intérim
|Le Premier ministre thaïlandais par intérim, Phumtham Wechayachai, s'adresse aux médias à la Maison du gouvernement à Bangkok, le 3 juillet.
|Photo : AFP/VNA/CVN
"Phumtham (Wechayachai) a pris des mesures pour soumettre la demande de dissolution du Parlement", a rapporté National Broadcasting Services of Thailand (NBT), citant les propos du secrétaire général du parti Pheu Thai, Sorawong Thienthong.
Cette décision intervient alors que le principal parti d'opposition, le Parti du peuple, a annoncé son soutien au candidat du Parti Bhumjaithai au poste de Premier ministre en prévision du vote parlementaire.
Xinhua/VNA/CVN