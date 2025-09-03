Thaïlande

Le Premier ministre p.i soumet une requête réclamant la dissolution de la Chambre basse

Le Premier ministre thaïlandais par intérim, Phumtham Wechayachai, a soumis une requête officielle au roi Maha Vajiralongkorn pour la dissolution de la Chambre des représentants (Chambre basse du Parlement), ont rapporté le 3 septembre les médias locaux, citant un haut responsable du parti au pouvoir.

"Phumtham (Wechayachai) a pris des mesures pour soumettre la demande de dissolution du Parlement", a rapporté National Broadcasting Services of Thailand (NBT), citant les propos du secrétaire général du parti Pheu Thai, Sorawong Thienthong.

Cette décision intervient alors que le principal parti d'opposition, le Parti du peuple, a annoncé son soutien au candidat du Parti Bhumjaithai au poste de Premier ministre en prévision du vote parlementaire.

