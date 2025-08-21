Antonio Guterres condamne l'approbation par Israël de nouvelles colonies en Cisjordanie

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a condamné mercredi 20 août la décision prise par le Comité supérieur de planification d'Israël d'approuver la construction de plus de 3.400 logements dans la zone E1 de la Cisjordanie occupée, a déclaré dans un communiqué Stéphane Dujarric, porte-parole de M. Guterres.

>> Israël appelée à annuler son plan de construction de colonies en Cisjordanie

>> Israël lance une nouvelle offensive sur la ville de Gaza

Photo : Xinhua/VNA/CVN

"Les colonies israéliennes en Cisjordanie occupée, y compris à Jérusalem-Est, constituent une violation du droit international et sont en contradiction directe avec les résolutions de l'ONU", signale le communiqué.

"L'avancement de ce projet représente une menace existentielle pour la solution à deux États. Il séparerait le nord et le sud de la Cisjordanie et aurait de graves conséquences pour la contiguïté territoriale du territoire palestinien occupé", note le communiqué.

Le secrétaire général a réitéré son appel au gouvernement israélien pour qu'il mette immédiatement fin à toutes les activités de colonisation, qu'il respecte pleinement ses obligations en vertu du droit international et qu'il agisse conformément aux résolutions pertinentes de l'ONU et à l'avis consultatif rendu par la Cour internationale de justice le 19 juillet 2024, ajoute-il.

Mercredi 20 août, le Comité supérieur de planification d'Israël a autorisé la construction de 3.753 logements, dont 3.401 pour approbation finale dans la zone E1 de Ma'ale Adumim. Le projet pourrait relier les colonies afin de créer un continuum séparant la Cisjordanie de Jérusalem-Est.

Xinhua/VNA/CVN