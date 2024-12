Le Premier ministre demande de redoubler d'efforts pour une croissance de plus de 7%

Le gouvernement a convoqué samedi 7 décembre sa réunion mensuelle régulière sous la présidence du Premier ministre Pham Minh Chinh, avec au menu notamment la situation socio-économique de novembre et des 11 derniers mois, les tâches et les solutions de développement socio-économique de décembre et de toute l’année 2024, l’allocation et le décaissement du capital d’investissement public, ainsi que la mise en œuvre de trois programmes cibles nationaux.

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement a demandé de se concentrer sur l’évaluation de la situation socio-économique en novembre et au cours des 11 derniers mois, ainsi que sur les solutions et tâches clés pour décembre, le maintien et l'accélération de la dynamique de croissance en vue d'une croissance de plus de 7% en 2024.

En outre, il a déclaré que le gouvernement devrait évaluer la situation internationale et régionale, notamment les élections américaines, l’escalade des conflits dans certaines régions et les fluctuations politiques dans certains pays. Ces problèmes affectent l’activité économique mondiale. Selon les évaluations, la reprise économique est lente et instable ; la dévaluation du dollar américain entraîne un certain nombre d’autres devises vers le bas ; les catastrophes naturelles et le changement climatique ont connu des évolutions complexes.

Rationalisation de l'appareil organisationnel

Photo : VNA/CVN

Au niveau national, en novembre, le gouvernement s’est concentré notamment sur l’élaboration d’un plan de rationalisation de l’appareil organisationnel ainsi que sur la 8e session de l’Assemblée nationale de la 15e législature, avec beaucoup de travail et de nombreux dossiers à soumettre à l’Assemblée nationale.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a saisi cette occasion pour remercier l’Assemblée nationale d’avoir vraiment accompagné le gouvernement lors de la 8e session, car le gouvernement a présenté de nombreuses lois, y compris des lois complexes, s’efforçant d’adopter de nombreuses lois en une seule session pour assurer la qualité et le progrès; et a continué à mettre en œuvre la direction du Comité de pilotage central sur la rationalisation de l’appareil organisationnel.

Il a estimé que les ministères et les branches ont fait de leur mieux pour achever le travail proposé avec une haute qualité et traiter rapidement les questions liées au développement socio-économique, et redéfinir la question des priorités de croissance plus élevées, s’efforçant d’atteindre une croissance du PIB de plus de 7% en 2024 et d’atteindre tous les 15 objectifs fixés.

Le chef du gouvernement a demandé de donner plus d’évaluations sur la reprise socio-économique du pays, les questions prioritaires pour la croissance, la sécurité sociale, la mise en œuvre de grands et nouveaux projets, les points positifs du développement socio-économique en novembre et au cours des 11 derniers mois, ainsi que les difficultés et les défis auxquels la nation est confrontée.

Photo : VNA/CVN

En ce qui concerne les prévisions de la situation en décembre et les travaux à mener jusqu’à la fin de l’année, il a souligné que les ministères et les branches doivent se concentrer sur l’accélération, la réalisation de percées et la réalisation réussie des objectifs de 2024, contribuant ainsi aux réalisations globales du plan quinquennal de développement socio-économique ; se concentrer sur l’organisation et la rationalisation de l’appareil organisationnel de manière efficiente et efficace, associées à la restructuration du contingent de fonctionnaires et d’employés du secteur public, à l’amélioration de la qualité des activités ; et se concentrer sur le bilan des travaux de 2024 et l’élaboration d’un plan pour 2025.

Lors de la réunion, le gouvernement se penchera également sur le projet de résolution du gouvernement sur les principales tâches et solutions pour mettre en œuvre le plan de développement socio-économique et le budget prévisionnel de l’État pour 2025 ; le projet de résolution du gouvernement sur les principales tâches et solutions pour améliorer l’environnement des affaires et renforcer la compétitivité nationale en 2025.

VNA/CVN