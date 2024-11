Trois personnes arrêtées dans l'affaire du trafic et du transport de drogue

En élargissant l'affaire du trafic et du transport aérien de drogue de la France au Vietnam (affaire VN10), la Police de Hô Chi Minh-Ville a poursuivi en justice et arrêté Nguyên Trung Hiêu, Nguyên Thi An et Nguyên Dô Truc Phuong pour enquêter et clarifier l'acte d'organiser la consommation illégale de drogues.

La Police de Hô Chi Minh-Ville a poursuivi en justice et arrêté Nguyên Trung Hiêu (alias le chanteur Chi Dân, né en 1989), Nguyên Thi An (mannequin, actrice Andrea Aybar, également connue sous le nom d'An Tây, née en 1995) et Nguyên Dô Truc Phuong (tiktokeuse connue, née en 1994) et bien d'autres pour enquêter et clarifier l'acte d'organiser la consommation illégale de drogues.

Auparavant, la Police municipale avait contrôlé un appartement dans un immeuble de luxe de la ville de Thu Duc et avait découvert qu'Andrea Aybar et quelques amis présentaient des signes de consommation de drogue. Grâce à des tests, la police a déterminé qu'Andrea Aybar était positive à la drogue.

Les forces compétentes ont aussi contrôlé un lieu dans le district de Tân Binh et ont découvert que le chanteur Chi Dân était soupçonné de consommer de la drogue. Au même moment, tiktokeuse Truc Phuong et de nombreuses personnes ont été découvertes en consommant illégalement de la drogue.

Concernant l’affaire VN10, la Police de Hô Chi Minh-Ville a détruit près de 500 lignes et gangs criminels liés à la drogue, poursuivant en justice plus de 1.130 personnes. Elle a confisqué 323,5 kg de drogues de toutes sortes, 12 fusils, trois grenades et de nombreuses autres preuves. Elle a découvert des transactions drogue estimées à environ 28.000 milliards de dôngs (1,102 milliard d'USD).

