Science, technologie et innovation : moteurs du développement du Vietnam

À l’occasion du XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), jalon ouvrant une nouvelle phase de développement du pays, le ministre des Sciences et des Technologies, Nguyên Manh Hùng, a souligné le rôle central de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique comme moteurs d’un développement rapide et durable du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Selon le ministre, les résultats de la période 2021-2025 ne se mesurent pas seulement à travers des réalisations ponctuelles, mais traduisent avant tout un changement profond de mentalité, de méthode et de mode d’action. Le Vietnam a ainsi posé les bases d’un nouveau paradigme de développement, orientant la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique vers des résultats concrets, avec l’efficacité socio-économique comme critère central.

Nguyên Manh Hùng a indiqué que cette transformation s’est matérialisée de manière tangible dans trois domaines majeurs. Le premier concerne le cadre institutionnel, avec pour priorité la levée des goulets d’étranglement freinant le transfert rapide des avancées scientifiques et technologiques vers la production et la vie quotidienne. En 2025, dernière année du mandat, l’activité législative a été particulièrement soutenue, traduisant la détermination à "déverrouiller" les obstacles institutionnels, longtemps considérés comme l’un des principaux freins au développement de la science, de la technologie et de l’innovation.

Le deuxième domaine porte sur le développement des infrastructures numériques et le renforcement des capacités de gouvernance numérique, reconnus par la communauté internationale. Le Vietnam a enregistré des progrès notables dans les classements mondiaux, notamment en matière de gouvernement électronique, tandis que les infrastructures de télécommunications ont connu une expansion rapide. La généralisation de l’Internet haut débit, l’extension de la couverture des réseaux mobiles de nouvelle génération et l’augmentation du taux d’utilisation des smartphones témoignent du passage d’une simple "numérisation" à un modèle de fonctionnement fondé sur les données, contribuant à améliorer l’efficacité de la gouvernance publique et à réduire les coûts pour les citoyens et les entreprises.

Le troisième axe concerne le renforcement des capacités d’innovation et le développement de l’écosystème des start-up, contribuant à améliorer la compétitivité nationale. Le ministre a souligné que le Vietnam figure désormais parmi les pays enregistrant la progression la plus rapide dans les classements mondiaux de l’innovation, reflétant une dynamique positive et durable.

Photo : VNA/CVN

Au-delà des indicateurs chiffrés, Nguyên Manh Hùng a estimé que l’acquis le plus important de la période 2021-2025 réside dans l’élan de transformation déjà enclenché : l’innovation s’intègre progressivement dans les activités des entreprises, la transformation numérique s’impose dans le fonctionnement de l’économie, et la gestion axée sur les résultats devient une norme.

Évoquant les bénéfices concrets pour la population et les entreprises, le ministre a mis en avant l’amélioration notable de la qualité des services publics grâce à la transformation numérique. Les procédures administratives sont devenues plus simples, plus transparentes et plus rapides, réduisant les formalités, les déplacements et les délais de traitement. Dans le même temps, les entreprises ont amélioré leur productivité et leur efficacité grâce à l’automatisation, à la gestion numérique et à l’exploitation des données, tandis que les citoyens bénéficient d’un accès élargi et plus personnalisé aux services essentiels.

Le ministre a également souligné la portée novatrice de la Résolution N°57, marquant un tournant vers une gestion fondée sur les résultats plutôt que sur le contrôle administratif des intrants. Cette approche se traduit par des objectifs clairs, notamment l’augmentation de la contribution de la productivité globale des facteurs à la croissance économique, le développement d’entreprises technologiques de niveau international et la promotion de la commercialisation des résultats de la recherche.

Concernant les réformes institutionnelles, Nguyên Manh Hùng a indiqué que l’adoption de plusieurs lois majeures dans les domaines de la science, de la technologie et de l’innovation a permis d’élargir l’espace de développement, de reconnaître le caractère expérimental et risqué de l’innovation et de placer les entreprises au cœur de l’écosystème. Les mécanismes relatifs à la propriété intellectuelle, au transfert de technologies et à la commercialisation ont été assouplis afin de raccourcir le chemin entre le laboratoire et le marché.

Enfin, pour concrétiser le nouveau modèle de croissance et atteindre les objectifs de développement durable, le ministre a insisté sur la nécessité de perfectionner le cadre institutionnel, de maîtriser les technologies stratégiques, de moderniser les infrastructures scientifiques et numériques et de développer un écosystème d’innovation fondé sur les talents.

VNA/CVN