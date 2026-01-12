Le Vietnam met en place un réseau mondial d’experts vietnamiens en IA

Le ministère des Sciences et des Technologies (MOST) met en place un réseau mondial d’experts vietnamiens en intelligence artificielle (IA) afin d’attirer et de connecter des professionnels hautement qualifiés en IA, tant au Vietnam qu’à l’étranger, renforçant ainsi les ressources humaines stratégiques du pays pour le développement et l’application de l’IA.

Photo : VnExpress/CVN

Cette initiative découle des conclusions du Comité central de pilotage pour le développement scientifique et technologique, l’innovation et la transformation numérique, qui a chargé le MOST de sélectionner et de mobiliser 100 experts de haut niveau en IA afin de participer aux programmes nationaux phares dans ce domaine.

Cette mesure est considérée comme une solution essentielle pour développer des talents de haut niveau face à l’intensification de la concurrence mondiale en intelligence artificielle.

Au-delà de l’objectif quantitatif initial, le plan s’est transformé en une stratégie fondamentale à long terme. Le MOST a entrepris de recenser et de mettre en relation les spécialistes vietnamiens en IA travaillant dans des instituts de recherche, des universités et des entreprises technologiques du monde entier, identifiant dans un premier temps 306 experts de haut niveau.

Conformément à ce plan, le réseau d’experts se concentrera sur quatre domaines clés : le conseil en matière de politiques relatives aux stratégies et programmes d’IA ; la recherche et l’application pour relever les principaux défis de l’IA auxquels sont confrontés les ministères, les collectivités locales et les entreprises ; la formation et le développement des talents en IA ; et le soutien consultatif pour la conception et le déploiement de plateformes et de systèmes d’IA dans tous les secteurs.

Évaluant le potentiel du Vietnam en matière de talents en IA, Dào Ngoc Chiên, directeur de la Fondation nationale pour le développement des sciences et des technologies (NAFOSTED), a souligné que le Vietnam compte plus de 500 experts en IA travaillant dans des institutions de recherche, des universités et des entreprises technologiques de premier plan à l’échelle mondiale. Il a affirmé que la mise en relation et la mobilisation efficaces de ce vivier de talents sont essentielles au renforcement de l’écosystème d’innovation du pays.

Pour mener à bien cette mission, le MOST a chargé la NAFOSTED de piloter le développement et le fonctionnement du réseau mondial d’experts vietnamiens en IA, tout en veillant à son étroite intégration avec le Portail des initiatives scientifiques et technologiques.

Une fois pleinement intégré et opérationnel, le réseau devrait fournir un soutien technique, une évaluation scientifique par les pairs, des liens internationaux et un accompagnement rapproché aux groupes de recherche et aux entreprises dans le perfectionnement et la mise en œuvre de leurs initiatives.

La mise en place d’un réseau mondial d’experts vietnamiens en IA devrait créer une "super force de connaissances", contribuant à la réalisation de l’objectif du Vietnam de devenir l’un des 30 premiers pays au monde en matière de préparation à l’IA d’ici 2030, tout en renforçant l’ouverture d’esprit et l’approche globale du pays en matière de mobilisation des ressources intellectuelles à l’ère numérique.

VNA/CVN