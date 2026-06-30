Trois morts et 13 blessés dans des attaques de drones dans la région de Donetsk

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"Des hommes nés en 1972, 1987 et 1991 ont perdu la vie dans le district municipal de Starobechevo. J'adresse mes sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes'', a-t-il écrit. M. Pouchiline a précisé que les frappes avaient également endommagé un immeuble résidentiel, cinq infrastructures civiles, un bus, ainsi que plusieurs camions et véhicules de tourisme dans différents districts municipaux.
Xinhua/VNA/CVN