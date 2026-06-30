icon search
mask
Brefs / International
Trois morts et 13 blessés dans des attaques de drones dans la région de Donetsk

Trois personnes ont été tuées et 13 autres blessées lundi 29 juin lors d'attaques de drones dans la région de Donetsk, a annoncé le dirigeant local Denis Pouchiline dans une publication sur le réseau social russe Max.

>> Au moins 14 morts dans des attaques israéliennes au Sud-Liban

>> Netanyahou annonce l'arrêt des frappes sur l'Iran pour l'instant

"Des hommes nés en 1972, 1987 et 1991 ont perdu la vie dans le district municipal de Starobechevo. J'adresse mes sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes'', a-t-il écrit. M. Pouchiline a précisé que les frappes avaient également endommagé un immeuble résidentiel, cinq infrastructures civiles, un bus, ainsi que plusieurs camions et véhicules de tourisme dans différents districts municipaux.

Xinhua/VNA/CVN

#attaques #drones #Donetsk

Autres articles

Rédactrice en chef : Nguyễn Hồng Nga

Adresse : 79, rue Ly Thuong Kiêt, Hanoï, Vietnam

Permis de publication : 25/GP-BTTTT

Tél : (+84) 24 38 25 20 96

E-mail : courrier@vnanet.vn, courrier.cvn@gmail.com

back to top