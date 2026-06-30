Guinée : près de 95.000 candidats passent le baccalauréat unique session 2026

Les épreuves du baccalauréat unique, session 2026, ont officiellement débuté lundi 29 juin en Guinée sur l'ensemble du territoire national, avec 94.392 candidats inscrits dans les différents centres d'examen, selon les données du ministère de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle.

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Parmi les candidats, figurent 52.720 garçons et 41.672 filles. La session compte également 32.248 candidats libres. Les épreuves, qui constituent la dernière étape des examens nationaux avant l'accès à l'enseignement supérieur, se déroulent du 29 juin au 3 juillet 2026. Les autorités éducatives ont déployé des dispositifs de supervision dans les centres d'examen afin de garantir le bon déroulement des épreuves. Cette session est placée sous le slogan "Tolérance zéro", traduisant la volonté des autorités de renforcer la lutte contre la fraude et de garantir la crédibilité des examens nationaux. Les forces de sécurité ont également été mobilisées aux abords des centres d'examen pour assurer la sécurité des candidats et du personnel impliqué dans l'organisation des épreuves.

Xinhua/VNA/CVN