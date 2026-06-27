Japon : dix blessés suite à un séisme de magnitude 5,6 dans le Centre du pays

Dix personnes ont été blessées après qu'un séisme de magnitude 5,6 a frappé vendredi soir la préfecture de Yamanashi, dans le Centre du Japon, ainsi que les régions voisines, a rapporté samedi 27 juin l'agence Kyodo News.

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La secousse s'est produite vendredi 26 juin vers 22h29 heure locale, à une profondeur d'environ 20 km. Elle a atteint le niveau 6-, le troisième plus élevé sur l'échelle d'intensité sismique japonaise qui en compte 7, dans la ville de Fujikawaguchiko, et le niveau 5+ dans la ville d'Otsuki, toutes deux situées dans la préfecture de Yamanashi, selon l'Agence météorologique japonaise (JMA). La préfecture est connue pour le mont Fuji. Selon l'agence, une intensité de 6- signifie qu'il est difficile de rester debout, que des objets non fixés, tels que des meubles, peuvent se renverser et que les fenêtres peuvent être endommagées.

APS/VNA/CVN