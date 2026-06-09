Netanyahou annonce l'arrêt des frappes sur l'Iran pour l'instant

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|Capture d'écran d'une vidéo montrant le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou faisant une déclaration le 26 novembre 2024.
|Photo : Xinhua/VNA/CVN
"Pour le moment, les tirs sont suspendus (...) après que (l'Iran) a stoppé ses attaques contre nous", a déclaré M. Netanyahou dans sa première allocution télévisée plus de 20 heures après les premiers tirs de missiles de l'Iran contre Israël dimanche soir 7 juin.
Si l'Iran "fait l'erreur de nous attaquer à nouveau, nous riposterons avec force", a ajouté le Premier ministre.
M. Netanyahou a déclaré avoir ordonné à l'armée de frapper des cibles militaires et économiques en Iran lundi 8 juin.
L'Iran a déclaré que ses attaques étaient des représailles à de précédentes frappes aériennes israéliennes sur la capitale libanaise, Beyrouth.
Israël aurait annulé des frappes supplémentaires prévues en Iran à la suite d'un entretien téléphonique entre M. Netanyahou et le président américain, Donald Trump, leur second entretien connu en deux jours.
Xinhua/VNA/CVN