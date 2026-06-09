Netanyahou annonce l'arrêt des frappes sur l'Iran pour l'instant

Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a déclaré lundi 8 juin que les tirs contre l'Iran étaient actuellement "en suspens", avertissant toutefois qu'Israël répondrait avec force si Téhéran reprenait ses attaques.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

"Pour le moment, les tirs sont suspendus (...) après que (l'Iran) a stoppé ses attaques contre nous", a déclaré M. Netanyahou dans sa première allocution télévisée plus de 20 heures après les premiers tirs de missiles de l'Iran contre Israël dimanche soir 7 juin.

Si l'Iran "fait l'erreur de nous attaquer à nouveau, nous riposterons avec force", a ajouté le Premier ministre.

M. Netanyahou a déclaré avoir ordonné à l'armée de frapper des cibles militaires et économiques en Iran lundi 8 juin.

L'Iran a déclaré que ses attaques étaient des représailles à de précédentes frappes aériennes israéliennes sur la capitale libanaise, Beyrouth.

Israël aurait annulé des frappes supplémentaires prévues en Iran à la suite d'un entretien téléphonique entre M. Netanyahou et le président américain, Donald Trump, leur second entretien connu en deux jours.

Xinhua/VNA/CVN