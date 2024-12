Trente-quatre œuvres ont reçu le prix du concours "Happy Vietnam 2024"

La cérémonie de remise des prix du concours de photos et de vidéos sur le thème des droits de l’homme au Vietnam, intitulé "Happy Vietnam 2024", s’est tenue dans la soirée du 11 décembre à l’Opéra de Hanoï. Parmi les 10.300 œuvres reçues, un jury a sélectionné les plus remarquables et décerné 34 prix.

Photo : VNA/CVN

Organisé pour la deuxième année consécutive sur la plateforme https://vietnam.vn, "Happy Vietnam" a connu un succès grandissant. Comparé à 2023, ce concours a connu une forte expansion, avec des participants issus de toutes les 63 provinces et villes du pays. Hanoï se distingue par le plus grand nombre d’œuvres soumises, suivie de Quang Ninh (Nord) et de Hô Chi Minh-Ville.

Ne laisser personne de côté

Le concours de photos et de vidéos "Happy Vietnam" témoigne de l’engagement profond et de la politique cohérente du Parti et de l’État en faveur de l’amélioration constante du bien-être matériel et spirituel de tous les citoyens. En mettant l’accent sur l’individu et en s’inscrivant dans une démarche d’inclusion sociale visant à "ne laisser personne de côté", il encourage la participation active de chacun à la construction, au développement et à la protection du pays. Il offre également l’opportunité de valoriser les talents et le potentiel de tous dans un contexte d’ouverture sur le monde.

"+Happy Vietnam+ incarne une nouvelle dynamique dans la communication sociale, en s’appuyant sur les technologies numériques pour mobiliser les énergies collectives et favoriser une information transparente et efficace", a souligné Nguyên Manh Hùng, ministre de l’Information et de la Communication.

Photo : VNA/CVN

Selon lui, de nombreuses œuvres présentées offrent un regard neuf et authentique sur la vie, la société et le développement du Vietnam, tout en véhiculant une image d’un pays heureux, civilisé et dynamique.

Nombre d’entre elles retracent le parcours créatif des auteurs, intimement lié aux événements de l’année écoulée. Ces œuvres témoignent de rencontres enrichissantes et de connexions profondes avec les personnes immortalisées. Le concours a ainsi offert aux participants une expérience unique, leur permettant de rendre hommage à des personnalités inspirantes et de promouvoir les valeurs positives de la société vietnamienne.

Les auteurs, issus de tous horizons, ont utilisé des supports variés pour exprimer leur vision d’un Vietnam paisible, beau et en constante évolution. Malgré leurs différences en termes d’âge, d’origine ethnique ou de langue, tous partagent un même amour pour leur pays et une volonté de le faire découvrir sous un jour nouveau.

Photo : BTC/CVN

Lancé le 20 mars 2024 et clôturé le 15 octobre, le concours a rencontré un succès remarquable. En près de sept mois, il a attiré la participation de près de 6.900 auteurs qui ont soumis plus de 10.300 œuvres photo et vidéo, soit une augmentation de plus de 40% par rapport à l’édition précédente. Cette dynamique témoigne de l’engouement grandissant autour de cet événement.

Parmi les participants, on compte près de 600 ressortissants étrangers et 265 Vietnamiens de la diaspora, démontrant ainsi l’attrait international du concours. Par ailleurs, plus de la moitié des auteurs avaient déjà pris part à l’édition 2023, signe d’un attachement particulier à cet événement.

Après une sélection rigoureuse, un jury d’experts a retenu 60 vidéos et 150 photographies exceptionnelles pour l’exposition organisée lors de la cérémonie de remise des prix à l’Opéra de Hanoï. Parmi ces œuvres, 34 ont été récompensées.

Le palmarès dévoilé

Photo : BTC/CVN

Dans la catégorie Photo, la médaille d’or a été décernée à Vu Diêu Hoa pour son œuvre "Hạnh phúc ngọt ngào" (Bonheur sucré), un instantané saisissant d’un couple en situation de handicap partageant un moment de joie intense avec leur fils lors d’une course.

La médaille d’argent a été attribuée ex aequo à deux photojournalistes de l’Agence Vietnamienne d’Information : Trân Huy Hùng, pour sa série "Chạy đua trên công trường đường dây 500kV mạch 3" (Course sur le chantier de la ligne 500kV circuit 3), qui témoigne de l’énergie déployée sur un chantier de grande envergure, et Duong Giang, pour son cliché "Thủ tướng Phạm Minh Chinh và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cùng đạp xe dạo phố Hà Nội" (Le Premier ministre Pham Minh Chinh et le Premier ministre néerlandais Mark Rutte à vélo dans les rues de Hanoï), qui souligne les relations internationales du pays.

Photo : BTC/CVN

Dans la catégorie Vidéo, la médaille d’or a été remportée par Nguyên Van Hoàn pour son œuvre "Gia Lai - Miền sử thi" (Gia Lai - Terre Épique), un hommage à la richesse culturelle et naturelle de cette région.

Selon le Rapport mondial sur le bonheur 2024, le Vietnam s’est classé 54e au niveau mondial, progressant de 11 places par rapport à l’année précédente et se positionnant ainsi parmi les 10 pays les plus heureux d’Asie. Cette avancée remarquable reflète les efforts collectifs de la population, comme en témoignent les lauréats du concours "Happy Vietnam 2024". Ces œuvres incarnent l’esprit de solidarité et de progrès qui anime le pays.

Photo : BTC/CVN

Nguyên Manh Hùng a souligné que le concours dépasse désormais le cadre d’une simple compétition pour devenir un véritable vecteur de partage et d’échanges, transcendant les frontières géographiques et culturelles.

Le montant total des récompenses attribuées pour les catégories Photo et Vidéo s’élève à près de 400 millions de dôngs. Ce pactole se répartit ainsi : deux médailles d’or valorisées à 70 millions de dôngs chacune, quatre médailles d’argent de 20 millions de dôngs, six médailles de bronze de 10 millions de dôngs et 20 prix de consolation de 5 millions de dôngs, auxquels s’ajoutent d’autres récompenses.

Comme l’a souligné Pham Anh Tuân, directeur du Département d’information étrangère du ministère de l’Information et de la Communication, les œuvres sélectionnées feront l’objet d’expositions tant nationales qu’internationales afin de promouvoir les avancées du Vietnam en matière de droits de l’homme en 2025. Une première exposition à l’étranger est d’ores et déjà programmée en Thaïlande du 23 au 27 décembre prochain.

Phuong Nga/CVN