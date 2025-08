Développement d’un projet national de start-up innovante

Photo : VNA/CVN

Selon le représentant du ministère des Sciences et des Technologies, les tâches et les solutions du projet doivent se concentrer sur la révision et l'enrichissement de certains aspects clés, tels que la sensibilisation du public aux startups et à l'innovation ; les startups n'ont ni frontières ni âge ; la mobilisation de tous au mouvement d'innovation ; la recherche et le perfectionnement des politiques institutionnelles ; et la mise en avant de la perspective du projet visant à diffuser l'esprit d'entreprenariat dans la société, en impliquant tous les acteurs des startups et de la transformation numérique.

L’identification des startups associées au développement rapide et durable du pays contribue de manière significative à la croissance du PIB et à la croissance de la productivité du travail.

S’exprimant lors de la réunion, le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung a déclaré que le projet devrait se concentrer sur les startups innovantes, avant de souligner la nécessité de promouvoir la créativité des startups et de s'appuyer sur la technologie, les plateformes numériques et les environnements numériques pour développer des idées, un soutien.

Il a demandé de veiller à l'avancement de la mise en œuvre du projet et de le soumettre au gouvernement au plus tard le 15 août.

VNA/CVN