Le Vietnam regrette le verdict relatif au procès intenté par Trân Tô Nga

Agent orange/dioxine

Photo : VNA/CVN

Dans l'après-midi du 22 août, lors de la conférence de presse périodique du ministère des Affaires étrangères, répondant à la question de journalistes sur le procès intenté par Trân Tô Nga contre les sociétés chimiques américaines produisant l'agent orange/dioxine, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères Pham Thu Hang a dit :

“Nous venons de recevoir des informations sur ce procès. Le Vietnam regrette le verdict de la Cour d'appel de Paris dans cette affaire et nous avons exprimé à plusieurs reprises notre opinion à ce sujet. Bien que la guerre soit terminée, ses conséquences graves ont toujours un impact profond sur le Vietnam et son peuple, y compris les conséquences graves à long terme de l'agent orange/dioxine. Nous soutenons fermement les victimes de l'agent orange/dioxine, exigeant que les entreprises chimiques ayant produit et fourni de l'agent orange/dioxine pour les États-Unis pendant la guerre au Vietnam, qui avait affecté des millions de Vietnamiens, assument la responsabilité de régler les conséquences causées".

Depuis 2014, Mme Nga, citoyenne française d'origine vietnamienne, victime de l'agent orange/dioxine, porte plainte au tribunal d'Évry en banlieue de Paris. L'affaire contre les sociétés chimiques américaines a été jugée en 2021. Cependant, le tribunal d'Évry a rejeté le procès intenté par elle car il a estimé que ces entreprises avaient suffisamment de raisons de recourir à "l'immunité", car elles avaient agi à la demande du gouvernement américain. Le tribunal d’Évry n’a donc pas une compétence suffisante pour juger les agissements d’un autre État souverain.

Dans la matinée du 7 mai 2024, la Cour d'appel de Paris (France) a ouvert une audience pour le procès de Mme Nga contre 14 sociétés chimiques américaines, dont Monsanto, pour production et commerce d'herbicides contenant de la dioxine fournis à l'armée américaine pour être utilisés pendant la guerre au Vietnam. La Cour d'appel de Paris a rendu le 22 août 2024 le même arrêt que le Tribunal de première instance d'Évry.

Photo : VNA/CVN

Lors de la conférence de presse, répondant à la question d'un journaliste au sujet des médias britanniques disant que ce pays avait averti que les citoyens venant au Vietnam pourraient se voir interdire de quitter le pays ou se voir confisquer leur passeport, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères Pham Thu Hang a déclaré : "Nous rejetons totalement ces fausses informations. La politique constante du Vietnam est de toujours créer des conditions favorables pour que les étrangers entrent, sortent et résident au Vietnam et contribuent ainsi au développement économique et social. Ces derniers temps, les autorités vietnamiennes ont mis en œuvre de nombreuses mesures pour créer des conditions de voyage favorables aux citoyens étrangers venant au Vietnam dans le but d'étudier, de travailler, d'investir, de voyager et de sonder le marché, conformément aux dispositions de la loi vietnamienne".

VNA/CVN