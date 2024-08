Un séminaire vise à attirer des travailleurs vietnamiens qualifiés en Allemagne

L'ambassade du Vietnam en Allemagne a organisé le 21 août un séminaire pour explorer les mesures favorisant la coopération en matière de recrutement de main-d'œuvre et de formation professionnelle dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre en Allemagne en général et dans le Land du Mecklembourg-Poméranie-Occidentale en particulier.

L'ambassadeur du Vietnam en Allemagne Vu Quang Minh a souligné le besoin urgent de travailleurs qualifiés en Allemagne, une crise aggravée par des changements démographiques tels que le vieillissement de la population.

Pour renforcer la collaboration, le diplomate vietnamien a proposé d'élargir les cours de formation professionnelle qui offrent des qualifications reconnues à la fois par les deux pays. Il a exhorté l'Allemagne à collaborer avec les associations vietnamiennes du Mecklembourg-Poméranie occidentale, en particulier dans la ville de Rostock, pour soutenir les nouveaux travailleurs arrivant.

Thanh Long, fondateur et directeur exécutif de la compagnie GEDU International GmbH, a confirmé l'engagement de son entreprise à recruter davantage de travailleurs pour les secteurs en pénurie de main-d'œuvre en Allemagne, à savoir les soins et services médicaux, l'hôtellerie et la vente au détail, ainsi que la technologie et l'artisanat, des services informatiques, des maîtres électriciens, des ingénieurs en technologie des micropuces.

GEDU prévoit d'investir dans un centre de formation au Vietnam pour accueillir jusqu'à 300 apprenants par an, qui offrira une formation linguistique, une orientation culturelle et une évaluation des candidats avant le début de leur formation professionnelle en Allemagne, a-t-il déclaré.

Le secrétaire d'État du Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, Patrick Dahlemann, a exprimé sa volonté d'aider aux formalités administratives et de fournir des services initiaux aux travailleurs nouvellement arrivés.

Jochen Schulte, secrétaire d'État au ministère de l'Économie du Land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, a annoncé une nouvelle politique en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie de l'État pour établir un centre de services dédié au soutien des travailleurs immigrés.

Les représentants de diverses entreprises ont également souligné la nécessité d’un soutien des deux gouvernements en ce qui concerne la délivrance de visas, les lois sur l'immigration et la reconnaissance mutuelle des qualifications.

